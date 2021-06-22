Меркель запросила Зеленського в Німеччину, щоб обговорити Донбас: дата візиту

Володимир Зеленський поговорив телефоном з Ангелою Мекрель. Під час розмови канцлерка Німеччини запросила президента відвідати Німеччину.

Це трапилось 22 червня в День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Політики також відзначили важливість історичної відповідальності за злочини нацизму в Україні та збереження пам'яті про людські жертви.

До слова Взяти приклад з Байдена: Меркель вважає, що ЄС слід розмовляти з Росією

Володимир Зеленський влітку відвідає Німеччину

Володимир Зеленський заявив, що "світ має зробити все, щоб такі трагедії більше ніколи не повторювалися". Також він підтвердив запрошення Ангелі Меркель відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Вдячний за запрошення відвідати 12 липня Берлін для обговорення актуальних безпекових питань та питань співпраці,

– у твітері написав Володимир Зеленський.

Ба більше, політики мають обговорити:

низку питань двосторонніх відносин України та Німеччини;

процес мирного врегулювання на Донбасі.

Чому ця зустріч важлива

Ймовірно це остання зустріч Володимира Зеленського та канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

Адже Ангела Меркель піде з посади канцлерки Німеччини вже у вересні 2021 року. Цю посаду вона обіймала 16 років.

26 вересня у Німеччині мають відбутись вибори до Бундестагу. Наступником Меркель у партії Християнсько-демократичного союзу обрали Арміна Лашета.

У травні Ангела Меркель заявила, що не знає, чим займатиметься після закінчення терміну канцлерства. За її словами, наразі обміркувати своє майбутнє у неї немає часу.