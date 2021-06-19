Меркель згадала про окупацію Криму Росією під час промови про напад Німеччини на СРСР

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель виголосила промову з нагоди нападу Німеччини на Радянський Союз у 1941 році. Політикиня зазначила, що анексія Росією Кримського півострова та підтримка сепаратистів на Донбасі – порушення міжнародного права.

Меркель наголосила, що, як для Євросоюзу, так і для Німеччини, така політика Москви є неприйнятною. Разом з тим, канцлерка вважає, що з росіянами необхідний діалог.

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Росія поставила під питання післявоєнний лад

Німеччина, як і весь Євросоюз, вважає неприйнятним, що Росія анексією Криму і масштабною підтримкою сепаратистів на сході України порушили міжнародне право і цим поставила під питання європейський післявоєнний лад,

– сказала Меркель.

Політикиня зауважила, що Берлін взяв відповідальність за злочини нацистів і для сучасних німців – це привід для сорому. Меркель згадала і про мільйони жертв Другої світової війни.

Активність громадянського суспільства обмежена у Росії

За словами Меркель, останнім часом активність громадянського суспільства обмежена, як в Білорусі, так і в Росії.

Коли мирні демонстранти і неугодні представники опозиції опиняються за ґратами, це накладає важкий відбиток на наші відносини,

– зауважила Меркель.

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Берлін збільшить витрати на оборону через дії Росії

Зазначимо, що раніше Ангела Меркель заявила, що Берлін готовий збільшити витрати на оборону через загрози з боку Росії. Також у Німеччині закликали Росію відвести війська від східного українського кордону та зменшити напруженість у Чорному морі.