Меркель зрозуміла, що Путін їй брехав, – ексглава МЗС України
Джерело:24 канал
На думку Віталія Клімкіна, Ангела Меркель після своєї каденції не працюватиме на Росію. Політикиня, мовляв, зрозуміла, що Володимир Путін брехав їй щодо війни на Донбасі та Криму.
Щодо планів Меркель є багато спекуляцій, – Клімкін
Меркель не є "фанаткою" російського газопроводу "Північний потік-2". Про це колишній міністр закордонних справ України заявив в ефірі одного з телеканалів.
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За словами Клімкіна, щодо планів політикині є багато спекуляцій. Однак він впевнений, що Меркель не почне працювати на російські компанії.
Для неї це дуже емоційна історія. Вона дійсно вклалася в те, щоб допомагати нам у російсько-українській війні. Меркель зрозуміла, що Путін їй брехав, причому брехав в очі про присутність російських військ, брехав про Крим,
– наголосив колишній міністр.
Він зауважив, що Меркель не концентрує увагу на грошах: "Вона створила собі репутацію, і я вважаю, що ця репутація – все, що у неї є".
Що відомо про вибори у Німеччині
- 26 вересня німці обирали новий склад Бундестагу. Участь у виборах взяла рекордна кількість політичних партій – 47.
- За даними екзитполів, на виборах лідирує Соціал-демократична партія з результатом 25,7% голосів. На другому місці – Християнсько-демократичний союз – 18,9%. Вже через кілька тижнів парламентарі голосуватимуть за нового канцлера.
- Меркель ще раніше заявила, що свою кандидатуру на голосуванні не висуватиме. Після 16 років при владі вона вирішила піти з посади.