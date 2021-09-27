Меркель зрозуміла, що Путін їй брехав, – ексглава МЗС України

На думку Віталія Клімкіна, Ангела Меркель після своєї каденції не працюватиме на Росію. Політикиня, мовляв, зрозуміла, що Володимир Путін брехав їй щодо війни на Донбасі та Криму.

Щодо планів Меркель є багато спекуляцій, – Клімкін

Меркель не є "фанаткою" російського газопроводу "Північний потік-2". Про це колишній міністр закордонних справ України заявив в ефірі одного з телеканалів.

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За словами Клімкіна, щодо планів політикині є багато спекуляцій. Однак він впевнений, що Меркель не почне працювати на російські компанії.

Для неї це дуже емоційна історія. Вона дійсно вклалася в те, щоб допомагати нам у російсько-українській війні. Меркель зрозуміла, що Путін їй брехав, причому брехав в очі про присутність російських військ, брехав про Крим,

– наголосив колишній міністр.

Він зауважив, що Меркель не концентрує увагу на грошах: "Вона створила собі репутацію, і я вважаю, що ця репутація – все, що у неї є".

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