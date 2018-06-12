Меркель вимуштрувала футболістів збірної перед поїздкою в Росію: деталі

Футболісти національної збірної Німеччини перед поїздкою на чемпіонат світу в Росію пройшли «певну» політичну підготовку.

Про це розповів президент Німецького футбольного союзу Райнхард Гріндель, повідомляє "Німецька хвиля".

"Ми підготували гравців за допомогою інтенсивної розмови з канцлером, поговорили і про її оцінку політичної ситуації в цій країні", – сказав Грінделб.

Читайте також: Прогноз на Чемпіонат світу 2018: букмекери назвали фаворитів

На його думку, більше в плані підготовки зробити було неможливо і зазначив, що "це все-таки футбол".

Гріндлеб також відзначив, що зустріч команди Німеччини з Володимиром Путіном не буде.

До слова, МЗС Польщі попередило поляків, які мають намір поїхати на ЧС до Росії про загрозу терактів.