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Меркель вимуштрувала футболістів збірної перед поїздкою в Росію: деталі

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Меркель провела виховну роботу з футболістами
Меркель провела виховну роботу з футболістами / DFBTeamEN

Футболісти національної збірної Німеччини перед поїздкою на чемпіонат світу в Росію пройшли «певну» політичну підготовку.

Про це розповів президент Німецького футбольного союзу Райнхард Гріндель, повідомляє "Німецька хвиля".

"Ми підготували гравців за допомогою інтенсивної розмови з канцлером, поговорили і про її оцінку політичної ситуації в цій країні", – сказав Грінделб.

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На його думку, більше в плані підготовки зробити було неможливо і зазначив, що "це все-таки футбол".

Гріндлеб також відзначив, що зустріч команди Німеччини з Володимиром Путіном не буде.

До слова, МЗС Польщі попередило поляків, які мають намір поїхати на ЧС до Росії про загрозу терактів.

Теги: Новини політики Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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