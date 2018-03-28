МЕРТ працює над планом виведення України з-під американських мит на алюміній та сталь

Українські асоціації промисловців вже заявили, що американські мита можуть боляче вдарити по вітчизняному бюджету.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) веде роботу над виведенням української продукції з-під дії мит на імпорт сталі та алюмінію, які адміністрація Білого дому запровадила 23 березня. Як поінформував віце-прем'єр-міністр Степан Кубів, найближчим часом повинні відбутися перемовини на цю тему із послом Марі Йованович, передає "5 канал".

"Позиція української сторони до вищого керівництва США пропонує розглянути доцільність організації зустрічі на рівні України з послом Сполучених Штатів Америки. Ми поінформували відповідно і уряд, і Президента в цілому, по даному напрямку роботи. Ми підготували пропозиції, порадившись з бізнесом, з асоціаціями по тій дорожній карті, яку ми повинні пройти в законодавчому полі", – заявив віце-прем'єр.

Українські асоціації промисловців вже заявили, що американські мита можуть боляче вдарити по українському бюджету. Це станеться, в тому числі, в результаті реакції Євросоюзу, який вже почав розслідування щодо введення аналогічних мит, і ці заходи для України можуть стати навіть більш болючими за дії США.

У Сполучені Штати Америки ми поставляємо металопродукції (яка потрапила під мита – 5.UA) десь на $150 млн. У Євросоюз ми поставляємо такої продукції на $1,3 млрд,

– відзначив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

Експерти також зазначають, що такі заходи призведуть до зменшення обсягів випуску металургійної продукції у країні, втрати десятків тисяч робочих місць, зменшення бюджетних надходжень та валютної виручки.

"Якщо пропорційно буде скорочуватися робоча сила, а це близько 25-30 тис. робочих місць, то це досить великий обсяг, який перевозиться по "Укрзалізниці", і так далі. Тобто це буде ефект доміно для української економіки. Тому дуже важливо, щоб зараз це був один з пріоритетів для наших чиновників", – наголосив Каленков.