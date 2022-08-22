Мерзенним судилищем над захисниками України росія відріже себе від переговорів, – Зеленський

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У мережі та ЗМІ з'являється все більше повідомлень про те, що росіяни хочуть провести в Маріуполі "суд" над оборонцями "Азовсталі". Якщо окупанти зроблять це судилище, то кремль повністю відріже собі навіть можливість перемовин.