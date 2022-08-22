Мерзенним судилищем над захисниками України росія відріже себе від переговорів, – Зеленський
У мережі та ЗМІ з'являється все більше повідомлень про те, що росіяни хочуть провести в Маріуполі "суд" над оборонцями "Азовсталі". Якщо окупанти зроблять це судилище, то кремль повністю відріже собі навіть можливість перемовин.
Таке запевнення висловив 21 серпня президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його вечірнє звернення.
Важливо Ракетою по клітках: 24 серпня окупанти планують теракт під час "судилища" в Маріуполі
Якщо це мерзенне судилище відбудеться, якщо наших людей у порушення всіх домовленостей, усіх міжнародних правил, заведуть у ці декорації, буде знущання... Це буде тією лінією, за якою будь-які переговори неможливі. Росія сама себе відріже від переговорів. Не буде більше розмов. Наша держава все сказала,
– акцентував український лідер.
Звернення Володимира Зеленського за 21 серпня: дивіться відео