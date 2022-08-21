Затримали зрадника, який склав для росіян план наступу на Хмельницький: йому загрожує довічне

У Хмельницькій області місцевий мешканець співпрацював з росіянами. Зрадник навіть склав план наступу на рідне місто та найвигідніший маршрут руху.

Зловмисника затримали правоохоронці. Проти нього відкрили кримінальну справу за статтею про державну зраду.

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Чим займався зрадник

За даними слідства, підозрюваний не лише склав план захоплення міста. Він також надсилав росіянам фото та відео розташування та переміщення українських військових й техніки. За це зрадник отримував певну винагороду.

Невдовзі у цій справі відбудеться суд. Чоловіку загрожує довічне ув'язнення.

На Хмельниччині за державну зраду судитимуть місцевого жителя, який за винагороду надавав ворогові інформацію про місця дислокації ЗСУ,

– мовиться у повідомленні.

російські агенти намагалися влаштуватися на роботу в ЗСУ

Нещодавно стало відомо, що контррозвідка Служби безпеки України затримала двох мешканців Вишгородського району Київської області, які хотіли влаштуватися на роботу в ЗСУ. А все тому, що ті виявилися російськими агентами.

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Під час окупації області двоє чоловіків активно допомагали ворогу. Вони зі зброєю у рухах вишукували проукраїнське населення. Зрадники навіть катували малолітнього хлопця за те, що той передав ЗСУ інформацію про розташування російських підрозділів й техніки.

Після звільнення Київщини зрадники залишилися в регіоні й далі продовжувати таємно виконувати завдання росіян.

Викриття колаборантів в Україні: останні новини

На Харківщині правоохоронці викрили колаборантів, які погодилися співпрацювати з ворогом у Балаклії та Руській Лозовій. Одного з них вдалося встановити, бо той активно виступав на телебаченні пропагандистів. Він був для росіян псевдоекспертом.

Ще перед повномасштабним вторгненням росії Україною прокотилася масштабна хвиля фейкових замінувань. Нарешті правоохоронцям вдалося встановити українських хакерів, які виконували завдання кремля. З'ясувалося, що до поширення фейкових повідомлень причетні мешканець Рівненької області та киянка.

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