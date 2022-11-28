"Це як Північна Корея": жителька Херсона розповіла, як евакуювала доньку через Крим

Загарбники тероризували українців, які намагалися евакуюватися через Крим. Вони погрожували в'язницею та змушували дякувати російським військовим.

Про це для 24 каналу розповіла підприємиця Тетяна Наумова, яка пережила російську окупацію Херсона. Загарбники приходили у її будинок з обшуками.

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Чому сім'я жінки не евакуювалася

Тетяна не виїжджала з Херсона через батьків, які не можуть ходити та 90-річну бабусю. Проте жінка вирішила відправити за кордон 27-річну дочку. Неповнолітній син Тетяни виїжджати відмовився.

Син лишився з нами. Ми пережили й обшуки й погрози. До нас приходило 12 осіб з обшуками. Вони знайшли у сина якийсь чат, де він спілкувався українською. І погрожували прострелили йому коліна, – розповіла жінка.

Знайшли видалені файли та повідомлення

Тетяна допомагала виїхати доньці у Крим, щоб далі потрапити у Грузію. Окупанти допитували жінок 7 годин та погрожували тюрмою.

"Так вийшло, що мене пропустили, а доньку ще тримали. Вони підключають телефон до комп'ютера, де все відновлюється. Росіяни знайшли її видалені повідомлення, фото, навіть голосові смс", – зазначила Тетяна.

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Після цього вона показала далекобійникам фото доньки. Вони знайшли її й передали слухавку. Тетяна сказала доньці йти в туалет, їсти мило й влаштовувати істерику. Жінка зробила це.

Росіяни пообіцяли її випустити. Умовою було записати відеозвернення, що жінка вдячна російським солдатам за те, що звільнили Херсон. Проте відео не опублікувалося в інстаграмі через видалений VPN.

Тут нічого не працювало без VPN. Навіть Google не відривався. Це як Північна Корея. У них окрім "Яндекса" нічого немає. Нам доводилося купувати російські сімкарти, аби мати зв'язок одне з одним, – розповіла Тетяна.

Її доньці таки вдалося поїхати до Грузії. Тетяна повернулася у Херсон, бо не могла залишити рідних.

"Коли донька виїхала, то вона просто впала на землю та почала плакати. Це було страшно", – додала жінка.

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