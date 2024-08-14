Слава Україні, – мешканка Суджі шокувала заявою про Путіна і Росію

В мережі опублікували відео, як нібито мешканка Суджі розкритикувала Путіна. Вона щаслива, що туди завітала українська армія.

В мережі опублікували нове відео з Курської області. Як повідомляється, на ньому мешканка Суджі розкритикувала російського диктатора Путіна.

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Росія вже дістала

Росіянка продемонструвала, що надзвичайно позитивно ставиться до подій, які відбуваються у Курській області. Вона втомилася від Путіна та його брехні.

Хай живе суджанська народна республіка. Раша вже дістала. Сил немає. Дістав тероризм. Путін – *****. Україні – слава!

– підкреслила місцева мешканка.

Президент України Володимир Зеленський заявив , що Сили оборони продовжують йти вперед в Курській області. На окремих ділянках вдалося просунутися від 1 – до 2 кілометрів. Також вдалося піймати ще понад 100 російських полонених.

Паралельно джерела 24 Каналу повідомили, що українські спецслужби здійснили атаку аж на чотири ворожі аеродроми біля Воронежа, Курська, Саваслейки та Борисоглєбська. Удар виявився результативним.