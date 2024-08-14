Слава Україні, – мешканка Суджі шокувала заявою про Путіна і Росію
В мережі опублікували відео, як нібито мешканка Суджі розкритикувала Путіна. Вона щаслива, що туди завітала українська армія.
В мережі опублікували нове відео з Курської області. Як повідомляється, на ньому мешканка Суджі розкритикувала російського диктатора Путіна.
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Росія вже дістала
Росіянка продемонструвала, що надзвичайно позитивно ставиться до подій, які відбуваються у Курській області. Вона втомилася від Путіна та його брехні.
Хай живе суджанська народна республіка. Раша вже дістала. Сил немає. Дістав тероризм. Путін – *****. Україні – слава!
– підкреслила місцева мешканка.
Паралельно джерела 24 Каналу повідомили, що українські спецслужби здійснили атаку аж на чотири ворожі аеродроми біля Воронежа, Курська, Саваслейки та Борисоглєбська. Удар виявився результативним.