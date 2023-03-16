На Донеччині дві подруги "зливали" росіянам позиції ЗСУ під Бахмутом

На Донеччині викрили двох жінок, які "зливали" російським окупантам позиції Збройних Сил України під Бахмутом. Тепер їм загрожує серйозний термін.

Ворожими агентами виявились дві мешканки Краматорська. Одна з них – медсестра бойового підрозділу тероборони ЗСУ.

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Як подруги "зливали" ворогу позиції ЗСУ

Як стало відомо, жінки збирали розвіддані про місця базування ЗСУ на Бахмутському напрямку.

У "зоні особливої уваги" ворога були маршрути ймовірного переміщення важкої броньованої техніки українських військ у напрямку східного фронту. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для планування бойових операцій у районі Бахмута,

– зазначили правоохоронці.

Також жінки фіксували результати ворожих обстрілів для коригування повторних ударів. У підсумку СБУ затримала двох подруг.

Як виявилось, жінки передавали інформацію співробітнику російської розвідки. Їх вербували через представника розвідувального підрозділу 1-го армійського корпусу південного військового округу, до складу якого входить син однієї зі зрадниць.

"У разі захоплення регіону агресор "гарантував" своїм поплічницям "керівні посади" у місцевій окупаційній адміністрації", – розповіли в СБУ.

Що загрожує зрадницям

СБУ повідомила затриманим про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, а також – про поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ.

Суд обрав жінкам міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Зрадниці "зливали" всю інформацію російському агресору / фото СБУ

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