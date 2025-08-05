Люди постійно виїжджають із мікрорайону Корабел. Вони беруть із собою найнеобхідніші речі та їдуть у Херсон до родичів і знайомих. Залишатися на острові дуже небезпечно.

Про це в ефірі 24 Каналу зазначив голова ОСББ у мікрорайоні Корабель (Херсон) Віктор Тоцький. Він пояснив, що так люди намагаються убезпечити своє життя, оскільки їм поки що залишили хоча б шматочок мосту. Міст – це єдина автомобільна артерія, яка сполучає місто Херсон із мікрорайоном Корабел.

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Мешканці можуть опинитися в ізоляції

Волонтери та місцева влада користуються цією можливістю, щоб вивозити людей. Щодня виїжджає близько 200 людей. Зараз у мікрорайоні перебуває близько 1500 осіб.

Не всі погоджуються виїжджати, тому що на острові живуть дуже сильні люди, які вже пережили дуже багато, і вони сподіваються, що й це переживуть з божою поміччю. Вони пережили підрив Каховської ГЕС. Наш острів був затоплений повністю. Ми пережили майже повне руйнування нашого мосту, який сполучає нас із містом. Постійно в нас вимикається світло, води немає, зараз газу немає,

– сказав Віктор Тоцький.

Він додав, що в мікрорайоні є ще другий міст – залізничний, але росіяни у пабліках погрожують його зруйнувати.

Росіяни дали тиждень, а потім будуть далі руйнувати автомобільний і залізничний мости. Люди обурені тим, що залізничний міст досі не перетворений на автомобільний.

"Там навіть ходити небезпечно. Немає понтонної переправи. Якщо зараз буде зруйнований єдиний автомобільний міст – не буде жодного сполучення з містом Херсон. Ті люди, які там залишаться, будуть повністю відрізані від міста: без аптек, магазинів, води, газу – без нічого. І далі з мікрорайоном Корабел буде відбуватися те саме, що відбувається на Сході – його повне знищення. Люди бояться саме цього розвитку подій", – сказав Віктор Тоцький.

Кого вивозять у першу чергу?

Він пояснив, що деякі люди є заручниками ситуації і не можуть виїхати. Він розповів історію 82-річної бабусі: всі її родичі з мікрорайону вже виїхали. Він зв'язався з ними та пояснив, що, якщо міст буде зруйнований, вони не зможуть приїхати й допомогти рідній людині. Родичі попросили вивезти бабусю разом з необхідними їй речами. Бабусю має забрати персональний автотранспорт, щоб завантажити всі необхідні речі. Її вивезуть у гуртожиток.

Він додав, що влада тимчасово вивозить людей у сусідню область – до Миколаївської, розміщує їх у волонтерських прихистках. Але насамперед вона займається тими, хто створює найменше проблем. Маломобільні люди або ті, хто має тварин, вважаються дещо проблемними, тому потрапляють у чергу на евакуацію. Є й ті, хто не погоджується на евакуацію.