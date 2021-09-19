Мешканців Донбасу масово звозять на вибори до Держдуми Росії, а за це "дякують" шампанським

Приблизно 200 тисяч мешканців окупованого Донбасу візьмуть участь у виборах до Держдуми Росії. Однак важко сказати, що люди самі проявляють ініціативу. Їх везуть спеціальні автобуси, а за це ще й "дякують" шампанським.

Правозахисники зазначили, що більшість із них голосує за партію Володимира Путіна "Єдина Росія". Автобуси з окупованих територій прибувають у Ростовську область раз на 2 години.

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Лідери інших партій незадоволені приїздом жителів окупованих територій. Одна з головних причин невдоволення у тому, що напередодні Кремль не давав можливості проводити агітаційну кампанію в ОРДЛО.

Шампанське за "історичну подію"

Після голосування з автобусів, на яких і привезли людей, витягують шампанське. Вони пропонують людям у такий спосіб відсвяткувати "історичну подію".

Багато людей після голосування висловлюють надію, що Росія визнає "незалежність" Донбасу.

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Вибори до Держдуми Росії: коротко

Вибори стартували 17 вересня і триватимуть до 19 вересня.

Мешканцям окупованих територій напередодні масового роздавали російські паспорти.

Також окупанти запустили безкоштовні рейси автобусів та потягів. Усе для того, аби люди їхали голосувати.

Також після голосування людям роздають їжу. Така участь у голосуванні – незаконна. Текст публікації Східної правозахисної групи:

Другий день "виборів" Росії в ОРДЛО

Сьогодні підвезення "виборців" з ОРДЛО більш інтенсивне. Автобуси з ОРДЛО перебувають один раз в дві години. На виборчу дільницю жителі ОРДЛО заходять організовано. Більшість голосують за партію "Єдина Росія";

Лідери і функціонери опозиційних партій в Ростовській області (Зелені, партія Роста, КПРФ, СРЗП) незадоволені приїздом жителів ОРДЛО. Пояснюють це тим, що Кремль не давав можливості проводити агітаційну кампанію в ОРДЛО, а зараз партія "Єдина Росія" з НВФ "ЛНР" і "ДНР" фактично організувала масове підвезення жителів ОРДЛО, які за допомогою адміністративного ресурсу голосують за ЄР.

За різними оцінками опозиція говорить про підвезення в 200 тисяч голосів з боку ОРДЛО протягом 17, 18, 19, що фактично додасть показник ЄР саме по федеральному списку в Ростовській області;

Після здійснення голосування з автобусів на яких приїхали жителі ОРДЛО, дістають і відкорковують шампанське і починають відзначати "історичну" подію;

На виборчих дільницях Ростовської області, жителі ОРДЛО висловлюють надію, що тепер, після того, як вони проголосували на виборах до Держдуми РФ, відбудеться возз'єднання з РФ або РФ визнає незалежність Донбасу;

За оцінками наших джерел і аналітиків, в ОРДО процес голосування проходить більш масово, ніж в ОРЛО;

Другий день Голосування проходить більш активно і на учасниках в РФ, і на онлайн учасниках в ОРДЛО.