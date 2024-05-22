Не захоплення Харкова та Сум: якою є мета наступу росіян на Півночі

Президент Володимир Зеленський в одному з інтерв'ю сказав, що просування росіян на півночі Харківщини лише перша частина великого російського наступу. Навіщо зараз Росія розширює лінію фронту, попри те, що наступ на Півночі немає глобальної військової перспективи.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він назвав 3 компоненти, які потрібно для того, аби унеможливити не просто просування росіян, а й також їхні спроби закріпитися.

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Змушують Україну сісти за стіл переговорів

Наступ російських загарбників на Харківщині не може бути довгостроковим планом, адже противник вже використовує на Харківському напрямку ресурси шостої загальновійськової армії – це група військ Захід.

Зараз ворог на Куп'янському напрямку має менший ресурс, ніж це було, наприклад, 3 місяці тому. Це пов'язано з тим, що росіянам не вистачає сил та засобів для того, щоб продовжувати "харківський перформанс". Це більш політична мета,

– мовив Коваленко.

За його словами, російські війська з наступу на Півночі не матимуть жодної тактичної чи стратегічної користі. Вони тільки витрачають ресурс. Однак попри це, зараз окупанти збільшили до 40 тисяч своє угруповання в Бєлгородській області й сили, які беруть участь в цьому "перформансі".

У цьому немає ніякої глобальної військової перспективи, а тільки політична – запевнити увесь світ у тому, що нібито Росія може наступати по інших фронтах. Тому я не виключаю, що в Сумській області також може відкритися ділянка в прикордонній смузі, де ворог проводитиме рейдові операції,

– зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

Росіяни таким чином заявлять, мовляв, сідайте з нами за стіл перемовин, ми ніяких умов не виставляємо, адже є "пречудовий мирний план" від Китаю. Так російські загарбники змушують нас сідати за стіл переговорів на умовах Росії, але прикриваючись китайським "мирним планом".

"Зараз Росії потрібне не захоплення чи оточення Харкова та Сум. У них немає сил та засобів, але роблять це, щоб змусити Україну сісти за стіл переговорів", – додав Коваленко.

3 важливі компоненти для зупинки наступу ворога

Зараз Україна чекає на велику частину американської допомоги, яка за даними міжнародних медіа має надійти упродовж кількох тижнів або місяців. Безперебійне надходження зброї може стабілізувати ситуацію на фронтах.

Допомога вкрай необхідна. Насамперед потрібні артсистеми та боєприпаси до них у великій кількості, щоб зупиняти "м'ясні штурми" росіян. Друга компонента, яка є надзвичайно важливою, – авіація. Третя – техніка: бойові броньовані машини, основні бойові танки тощо,

– наголосив Коваленко.

Росіяни можуть собі дозволити йти на штурм піхотою. Вони нехтують людським життям, ми не можемо діяти так само, адже для нас життя військовослужбовця дорожче за техніку.

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