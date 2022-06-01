Мета Росії захопити весь Донбас створює вразливі місця на Херсонщині, де Україна контратакує

Війна Росії проти України показала усю недолугість російської армії, коли рішення приймається на догоду політичній волі Кремля, жертвуючи військовою необхідністю.

Фатальний Сєвєродонецьк

Росія зараз зосередила усі свої зусилля на тому, щоб захопити Сєвєродонецьк. Експерти зазначають, що стратегічної переваги такий крок не має. Лише політичний. Все заради того, щоб виконати одну із забаганок Кремля – захопити всю територію Луганської області.

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Відтак захоплення Сєвєродонецька, якщо воно відбудеться, матиме лише чисто політичну вагу для росіян. Але може завдати їм шкоди в подальшій війні проти України.

"Зосередженість Москви на захопленні Сєвєродонецька та Донбасу загалом продовжує створювати вразливі місця для Росії у життєво важливих для України Херсонській області, де українські контрнаступи тривають", – відзначають аналітики ISW.

Критично важливий Херсон

Україна була поставлена перед непростим вибором. Через обмеженість ресурсів, влада мала або кинути достатню кількість сил, щоб стримати наступ росіян на Сєвєродонецьк. Або зайнятися обороною стратегічно важливих регіонів. Серед таких Харків та Херсонська область.

Херсонщина є критичною місцевістю, адже це єдина територія, де російським окупантам вдалося переправитися через Дніпро на правий берег. Відтак якщо росіяни планують подальший наступ на Україну, їм необхідно втримати цей плацдарм.

Але в Росії рішення щодо війни приймає не військове керівництво, а тамтешній диктатор Володимир Путін. Відтак його втручання і призводять про стратегічних помилок.

"Цей стратегічний розрахунок має в принципі спонукати Росію виділити достатню бойову міць для утримання Херсона. Але президент Росії Володимир Путін натомість вирішив зосередити всі сили та ресурси, які можна зібрати разом, у відчайдушному та кривавому поштовху для захоплення районів східної України, що дасть йому значною мірою символічну вигоду. Продовження успішних українських контрнаступів у Херсоні вказує на те, що українське командування визнає ці реалії та користується вразливими місцями, які створили рішення Путіна", – йдеться у звіті ISW.

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Щодо України, то тут керівництво прийняло рішення не кидати всі сили на оборону Сєвєродонецька. Відтак бої тривають вже в центрі міста. Це важке рішення, але воно обґрунтовується необхідністю зберегти резерви.

"Як рішення не витрачати більше ресурсів на порятунок Сєвєродонецька, так і рішення про вихід з нього були стратегічно обґрунтованими, але болючими. Україна повинна використовувати свої більш обмежені ресурси та зосередитися на відновленні критичної місцевості, а не на обороні території, контроль якої не визначатиме результат війни чи умови для відновлення війни", – відзначають експерти.

Тож замість того, щоб кинути у горнило війни чималу кількість армії, грамотне визначення українських пріоритетів у контрнаступальних і оборонних операціях витіснило росіян майже за межі артилерійської досяжності Харкова і зупинило просування росіян з Ізюма. Це досягнення є значно важливіші, ніж оборона Сєвєродонецька.

"Керівництву України довелося зробити неймовірно важкий вибір у цій війні й загалом зробило правильний, принаймні на рівні стратегічних пріоритетів, а також у темпах, масштабах та амбітності своїх контрнаступів. Тому Україна все ще має хороший шанс зупинити ворога, а потім повернути назад все те, що зараз окуповує Росія", – підсумували аналітики.

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