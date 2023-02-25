І зовсім не яйце динозавра: в Японії розкрили таємницю гігантської кулі, яку викинуло на берег

На берег у Японії викинуло металеву кулю. Як відомо, вона має 1,5 метра в діаметрі.

Зазначають, що влада країни була дуже схвильована на тлі ситуації в США, коли американські військові збили китайську повітряну кулю. У Вашингтоні впевнені, що вона мала шпигунські наміри.

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Яке призначення металевої кулі

Гігантська металева куля виявилася звичайним буєм. Після рентгенівського знімка поліція підтвердила, що це просто великий сферичний шмат металобрухту, який не містить жодної вибухівки

Океанограф розповів, що буї, подібні до виявленого в Японії, широко доступні для придбання в Інтернеті.

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Експерт пояснив, що океанографи використовують різні типи буїв для багатьох видів досліджень і зазвичай розфарбовують їх у яскраві кольори з ім'ям або номером телефону, часто прикріплюючи світло чи маяк, щоб відстежувати прикріплене до них дороге обладнання.

У бюро управління річками та узбережжям Сідзуоки повідомили, що місцева влада вже доручила місцевій компанії утилізувати знахідку.

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