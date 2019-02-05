Металурги значно поліпшили умови та оплату праці

Минулого року зростання зарплат на підприємствах, що входять до складу групи "Метінвест", перевищив 30%.

Про це повідомив сьогодні директор з персоналу групи "Метінвест" Олександр Пімкіна, йдеться на сайті "Мінпром".

При цьому він підкреслив, що зростання зарплат у ключових співробітників, які мають найбільшу кваліфікацію за підсумками минулого року склало 40-45%.

"У нас вже сьогодні зарплата ключових співробітників металургійного, гірничодобувного і коксохімічного напрямків коливається в районі 1000-1200 доларів у гривневому еквіваленті", – розповів О.Пімкін.

У той же час менеджер відзначив, що основні зусилля сьогодні "Метінвест" направляє на підвищення привабливості компанії як роботодавця. "Це створення безпечних і комфортних робочих місць, соціальні пакети, які ми надаємо нашим співробітникам. Минулого року ми впровадили індивідуальний соціальний пакет, коли співробітник може самостійно набрати пакет опцій соціального пакета, який необхідний саме йому, з огляду на його вік, інтереси, наявність або відсутність дітей", – зазначив він.

Пімкін також акцентував, що компанія продовжує реалізацію програм корпоративного соціального партнерства з містами присутності: "Це будівництво і реконструкція парків і зон відпочинку, проведення привабливих заходів для молоді – квестів і фестивалів, це фінансування проведення спортивних і культурних заходів".

"Все це покликане утримувати співробітників, залишатися в своїх містах, наповнювати їх життя цікавим змістом і отримувати гідну винагород за свою працю", – резюмував О.Пімкін.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою гірничодобувною групою компаній, що управляє активами в кожній ланці виробничого ланцюжка від видобутку ЗРС і вугілля та виробництва коксу до випуску напівфабрикатів і кінцевої продукції зі сталі, трубопрокату і рулонів, а також виробництва іншої продукції з високою доданою вартістю. Група складається з видобувних і металургійних підприємств, що знаходяться в Україні, Європі та США, має мережу продажів з охопленням всіх ключових світових ринків.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група СКМ (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують компанією.