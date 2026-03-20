В Алчевську завдано удар по меткомбінату: момент прильоту потрапив на відео
- Вранці 20 березня в Алчевську прогриміли вибухи.
- Україна могла атакувати металургійний завод.
Вранці на окупованій Луганщині було вкрай неспокійно. На території одного із важливих об'єктів чули сильні вибухи.
У мережі поширюють відео з місця подій в Алчевську. Там виникла пожежа на підприємстві внаслідок атаки.
Які наслідки удару по Алчевську?
За даними моніторингових каналів, у місті уражений металургійний комбінат. По ньому було щонайменше чотири прильоти. Попередньо, пошкоджено доменну піч (ДП-3) та киснево-конвентерний цех (ККЦ).
Момент удару по комбінату в Алчевську: дивіться відео, містить нецензурну лексику
Зауважимо, що Алчевський металургійний завод раніше вже атакували. Так, у грудні 2025 року українські війська завдали удару по комбінату, оскільки він використовувався для виробництва комплектуючих до артилерійських снарядів на замовлення російського міністерства оборони.
За даними російських джерел, у 2023 – 2025 роках підприємсто випускало металопродукцію, включно зі сталлю, у великих обсягах (понад 2 мільйоони тонн на рік).
Що відомо про останні удари України по окупованих територіях?
20 березня Сили оборони України завдали удару по об'єктах концерну "Алмаз-Антей" у Криму, де ремонтують російські системи ППО. У Севастополі було уражено місця зосередження особового складу ворога, втрати уточнюються.
Також були атаковані склади боєприпасів у Донецьку і Ялті на Донеччині та у Каланчаку на Херсонщині, уражено склад матеріально-технічного забезпечення у районі Веселого Донецької області.
На окупованій Луганщині в місті Довжанськ знищений склад з російськими ракетами до ППО. Довжанськ розташований майже на кордоні з Росією.