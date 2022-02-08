Мети досягнув: Макрон вважає, що його візит до Путіна запобіг ескалації між Росією та Україною

8 лютого 2022 , 14:28
Читать новость на русском

Джерело:

BFMTV

Лідер Франції Еммануель Макрон переконує, що досягнув поставленої мети під час візиту до Росії 7 лютого. Там він провів переговори з очільником Кремля Володимиром Путіним щодо ситуації навколо України.

Тепер Макрон вважає, що саме це врятувало ситуацію між Україною та Росією від загострення. Більше того, відкрились нові перспективи.

Читайте також "Дуже насичений день": Еммануель Макрон прилетів в Україну

Для мене мова йшла про те, щоб "заблокувати гру" з метою запобігти ескалації і відкрити нові перспективи,
– сказав Макрон.

За його словами, тепер Франція зміцнила довіру до себе.

Візит Макрона до Москви: коротко

Як розпочиналась зустріч Зеленського з Макроном: дивіться відео

 

Автор: Оксана Княжик