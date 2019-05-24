"Метінвест" виділив понад 5 мільйонів гривень на стипендії запорізьким студентам

Спільна профорієнтація, понад 5 мільйонів гривень на стипендії та комплексна модернізація освітнього процесу.

Таким є результат підписання 23 травня 2019 року Меморандуму про співпрацю між компанією Метінвест і Національним університетом "Запорізька політехніка" та Запорізьким національним університетом.

Угода закріпила загальне прагнення соціально відповідального бізнесу та установ професійної освіти підвищувати рівень підготовки майбутніх промисловців.

Меморандум створить сприятливі умови для реформування освітньої системи з підготовки кваліфікованих фахівців технічних спеціальностей з урахуванням сучасних тенденцій ринку праці України. Його мета – поліпшення якості профільної освіти через модернізацію матеріально-технічної бази освітніх установ, актуалізацію навчальних планів і створення комфортних умов для освітнього процесу, мотивацію талановитих і амбіційних студентів, націлених на реалізацію власного потенціалу в промисловій галузі.

Нова стипендіальна програма для понад 400 студентів, підтримка модернізації навчальних класів та лабораторій, спільна профорієнтаційна робота для популяризації металургійних професій – основні напрямки співпраці відповідального бізнесу – компанії "Метінвест" із запорізькими вузами. Ми не просто роботодавці – ми готові бути партнерами і беремо на себе додаткові зобов'язання у важливому процесі створення сучасної професійної освіти в Україні,

– зазначив генеральний директор "Запоріжсталі" Ростислав Шурма.

Зокрема, меморандум передбачає взаємодію компанії і вузів в проведенні курсів з підготовки ЗНО, курсів з STEM-освіти школярів, стажування студентів та викладачів на базі підприємств.

Відтепер кращі студенти Запорізької політехніки та ЗНУ, які навчаються на 1-5 курсах профільних спеціальностей, на конкурсній основі можуть претендувати на стипендії "Метінвесту". Загальна сума соціальних інвестицій компанії складе більше 5,3 млн гривень.

Нагадаємо, щорічно в рамках програми партнерства з навчальними закладами запорізькі підприємства "Метінвесту" беруть на роботу близько 200 молодих фахівців.