"Метінвест" завершив модернізацію цеху 1700 на ММКІ

"Метінвест" модернізував листопрокатний цех "1700" на Маріупольському металургійному комбінаті ім. Ілліча.

5 листопада генеральний директор групи Юрій Риженков запустив виробництво на оновленому агрегаті. Загальні інвестиції "Метінвесту" в проєкт склали близько $ 110 млн.

Проведена реконструкція дозволяє розширити характеристики і поліпшити якість вироблених на заводі гарячекатаних рулонів. Зокрема, товщина готового листа становитиме від 1,2 до 8 мм, а вага рулону до 25 тис т. Крім того, після модернізації ЛПЦ планова потужність виробництва зросла до 2,5 млн т гк рулонів на рік.

Масштабна реконструкція ЛПЦ "1700" стартувала в 2017 році і в 2018 році були завершені роботи з введення в експлуатацію нагрівальної печі №1 і установка великовантажної пневматичної моталки. Завдяки цьому меткомбінат зміг випускати гарячекатані рулони масою до 16,5 т, гарячекатані травлені рулони без зварного шва масою до 15 т, а також холоднокатані рулони без зварного шва масою 14-14,5 т.

Далі було встановлено нове обладнання – проміжне перемотувальний пристрій, рольганги, гідрозбиву, станини клітей, головні двигуни і редуктори.

"Це додатковий 1 млн т гарячекатаного рулону. Те, що колись нам доводилося продавати в напівфабрикатах, в слябів, сьогодні це буде вже готовий продукт, це буде гарячекатаний рулон. Ми також очікуємо, що за якісними характеристиками ми вийдемо на рівень кращих світових стандартів і ми зможемо відкривати для себе і нові ринки і краще задовольняти потреби діючих клієнтів. У сукупності це повинно дати дуже серйозне поліпшення економіки комбінату ім. Ілліча", – зазначив Ю. Риженков.