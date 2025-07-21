Генерал-лейтенант відповів, як Україні найефективніше захиститися від повітряних атак

Після часткового затишшя Росія і далі продовжує терористичні удари дронами та ракетами по Україні. Ворог продовжує накопичувати зброю для нових атак. Є методи, як давати відсіч противнику, аби захистити українські міста від нових загроз із повітря.

Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко, зазначивши, що, окрім "Шахедів", росіяни щодня виготовляють озброєння різного типу для повітряних ударів по території України. Мовиться про розвідувальні безпілотники, дрони-обманки та різні типи крилатих ракет.

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Як захищатись від російських ударів по Україні?

Ігор Романенко вважає, що Україні важливо зосередитись на створенні плану, як діяти у відповідь на масовані удари ворога.

Найбільш ефективним методом є дії на випередження, тобто нам потрібні засоби ураження із відповідною дальністю та потужною бойовою частиною. Все для того, аби бити по місцях, де виробляють (росіяни 24 – Канал) озброєння,

– підкреслив він.

Окрім місць, де окупанти створюють зброю, необхідно завдавати ударів по пускових майданчиках.

Якщо ворог все ж запустив зброю в бік України, то, за словами генерал-лейтенанта, треба починати роботу в повітрі, щоб знешкоджувати цілі.

Тут розділяються напрями: протиракетна оборона із використанням Patriot та протиповітряна оборона – літаки, гелікоптери, крилаті ракети та безпілотні апарати,

– сказав Ігор Романенко.

Він додав, що важливу роль у протидії ворожим цілям відіграє радіоелектронна боротьба, адже успішна робота це тоді, коли засоби ураження ворога не виконали свої завдання.

Як цивільні можуть допомагати у протидії російським атакам?

Нещодавно український уряд ухвалив документ щодо формування груп протиповітряного захисту на базі територіальних громад.

Громадяни, які не підлягають мобілізації, за сприяння Міністерства оборони, можуть навчатися протистояти російським дроновим атакам у своєму населеному пункті.

Це новий напрямок, який потрібно розвивати для протидії ворожим нападом,

– зауважив Романенко.

Зазначимо, внаслідок нічної атаки Росії на Київ зафіксовано понад 15 прямих влучань по об'єктах міста, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Деякі збиті цілі також спричинили пошкодження на місцях падіння. Ігнат додав, що всі ракети, включно з крилатими та аеробалістичними, були або знищені, або подавлені силами ППО, однак збивати їх далеко від міст вдається не завжди через зміну маршрутів та погодні умови.