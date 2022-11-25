Методички з Москви та російське громадянство: СБУ обшукала УПЦ МП у Чернівцях

Служба безпеки продовжує перевіряти УПЦ МП в Україні. Цього разу правоохоронці завітали до Чернівецько-Буковинської єпархії.

Так, СБУ знайшла методички з Москви, російське громадянство та посвідчення окупантів. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Важливо У Києво-Печерській лаврі знайшли певних людей, можливо, з Росії, – Данілов

Як СБУ перевірила приміщення УПЦ МП на Буковині

Служба безпеки побувала на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП. У підсумку правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

Також викрито листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують "методички" щодо "особливостей" проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення.

Представники РПЦ ставили завдання займатися дезінформацією щодо суспільно-політичної ситуації в Україні та ситуації на фронті. Зокрема, вимагали від священників УПЦ заперечувати збройну агресію Росії, розповідати про нібито утиски "московської церкви" тощо.

Окрім цього, правоохоронці знайшли склади з оптовими партіями прокремлівської літератури, яка вихваляє Росію та закликає підтримати окупантів.

Також під час огляду комп’ютерів керівництва єпархії виявили фотокопії посвідчень загарбників, які брали участь у бойових діях проти українських військ. Серед таких документів – посвідка "героя Росії", підписана міністром оборони Росії за "захоплення Криму" у 2014 році.

Наразі розпочато кримінальне провадження за статтею про державну зраду.

СБУ перевірила ще одну УПЦ МП / фото Служба безпеки України

Обшуки СБУ у Києво-Печерській лаврі: що відомо

22 листопада українські спецслужби завітали до Києво-Печерського монастиря.

Згодом Служба безпеки повідомила, що знайшла проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, зокрема для пропаганди кремлівської ідеології.

Головний посіпака Путіна Дмітрій Пєсков вже заявив, що Україна веде війну проти "руского праваславья".

До речі, мережа вибухнула жартами, щойно з'явилась інформація про обшуки у Києво-Печерській лаврі.

Нагадаємо, що 13 листопада спалахнув черговий скандал навколо Києво-Печерської лаври. Мережею розлетілося відео, на якому можна було побачити, що у храмі моляться як за країну-агресорку, так і за окупантів.

Варте уваги – Що знайшла СБУ в Києво-Печерській лаврі: дивіться відео