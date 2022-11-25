Методички з Москви та російське громадянство: СБУ обшукала УПЦ МП у Чернівцях
Джерело:Служба безпеки України
Служба безпеки продовжує перевіряти УПЦ МП в Україні. Цього разу правоохоронці завітали до Чернівецько-Буковинської єпархії.
Так, СБУ знайшла методички з Москви, російське громадянство та посвідчення окупантів. Про це повідомили у пресслужбі відомства.
Важливо У Києво-Печерській лаврі знайшли певних людей, можливо, з Росії, – Данілов
Як СБУ перевірила приміщення УПЦ МП на Буковині
Служба безпеки побувала на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП. У підсумку правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.
Також викрито листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують "методички" щодо "особливостей" проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення.
Представники РПЦ ставили завдання займатися дезінформацією щодо суспільно-політичної ситуації в Україні та ситуації на фронті. Зокрема, вимагали від священників УПЦ заперечувати збройну агресію Росії, розповідати про нібито утиски "московської церкви" тощо.
Окрім цього, правоохоронці знайшли склади з оптовими партіями прокремлівської літератури, яка вихваляє Росію та закликає підтримати окупантів.
Також під час огляду комп’ютерів керівництва єпархії виявили фотокопії посвідчень загарбників, які брали участь у бойових діях проти українських військ. Серед таких документів – посвідка "героя Росії", підписана міністром оборони Росії за "захоплення Криму" у 2014 році.
Наразі розпочато кримінальне провадження за статтею про державну зраду.
СБУ перевірила ще одну УПЦ МП / фото Служба безпеки України
Обшуки СБУ у Києво-Печерській лаврі: що відомо
- 22 листопада українські спецслужби завітали до Києво-Печерського монастиря.
- Згодом Служба безпеки повідомила, що знайшла проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, зокрема для пропаганди кремлівської ідеології.
- Головний посіпака Путіна Дмітрій Пєсков вже заявив, що Україна веде війну проти "руского праваславья".
- До речі, мережа вибухнула жартами, щойно з'явилась інформація про обшуки у Києво-Печерській лаврі.
- Нагадаємо, що 13 листопада спалахнув черговий скандал навколо Києво-Печерської лаври. Мережею розлетілося відео, на якому можна було побачити, що у храмі моляться як за країну-агресорку, так і за окупантів.
Варте уваги – Що знайшла СБУ в Києво-Печерській лаврі: дивіться відео