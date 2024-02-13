Через постійні обстріли почало протікати харківське метро: для яких станцій є небезпека

Про ситуацію розповіли в самому відомстві. Там уже перепросили за незручності та запевнили, що протікання усувають.

У Харкові вже перейменували вулицю Пушкінську. Мер Ігор Терехов довго опирався цьому рішенню, мовляв, думав, що Пушкін – не про сучасну Росію. Каталізатором перейменування стали жорстокі обстріли, вулиця дістала назву на честь Григорія Сковороди. Тепер перейменують і станцію метро "Пушкінська", назву ще не обрали.

До теми Бодай таке повернення до нормального життя: як у Харкові функціонує "метросадок"

Харківський метрополітен протікає через обстріли: про яку станцію мова

На станції метро "Спортивна" виконують роботи з усунення протікання зі стелі. Через постійні ракетні обстріли Харкова у місті відбуваються зсуви ґрунту, а у зв'язку з тим, що у безпосередній близькості до станції метро "Спортивна" були неодноразові чисельні ракетні влучання, відбулося незначне протікання зі стелі станції,

– написали в метрополітені.

Де станція метро "Спортивна" в Харкові: показуємо на карті

Чи є небезпека для пасажирів метро через протікання "Спортивної"

У метрополітені запевнили, що протікання не несе загрози підтоплення станції, безпеці перевезень також не загрожує. Роботи ведуть уночі, бо вони потребують багато часу. Їх розпочали минулого тижня, наразі роботи тривають.

Протікання на "Спортивній" уплинуло на пересадочний пункт

Станція метро "Спортивна" – це червона гілка Харківського метро, Холодногірсько-Заводська лінія. Там є перехід на зелену, Олексіївську, гілку.

Також нагадуємо, що центральний міжстанційний пішохідний перехід зі станції "Спортивна" до станції "Метробудівників" зачинено для користування пасажирів у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Перехід між станціями здійснюється через боковий пішохідний перехід,

– попередили в метрополітені.

Карта Харківського метрополітену

Харків, карта метро / Фото Вікіпедія, Тимофій Білецький