Метро "Лук’янівська" знову відкрили: станція працює у звичному режимі
- Станція метро "Лук’янівська" відновила роботу у звичному режимі після тимчасового закриття через масовану атаку.
- Станція використовувалася як укриття під час загрози ракетного обстрілу, але тепер знову відкрита для посадки та висадки пасажирів.
Станція метро "Лук’янівська" працює у звичному режимі після тимчасового закриття. Пасажири можуть користуватися нею без обмежень.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на КМДА. Наразі станція метро працює у звичному режимі, висадка та посадка пасажирів здійснюється без змін.
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Станція метро працює у штатному режимі
Нагадаємо, вранці 21 липня під час масованої атаки ворога станція була зачинена для пасажирів. Її, як і низку інших станцій, використовували як укриття під час загрози ракетного обстрілу.
У міській владі підкреслили, що безпека громадян залишається пріоритетом, тому обмеження вводилися виключно з міркувань захисту людей.
До слова, у Києві внаслідок атаки російських БпЛА пошкоджено вхід на станцію метро "Лук'янівська", там також сталося сильне задимлення. Але у ДСНС розповіли пізніше, що, попередньо, це була не пожежа, а пил.
Станція тимчасово була зачинена для пасажирів на вхід та вихід, але працювала як укриття.