Мецгер написав заяву на звільнення з посади голови правління "Укрексімбанку"
Джерело:фейсбук Євгена Мецгера
Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву на звільнення з посади. На його думку, тільки так банк зможе уникнути негативних наслідків після його конфлікту з журналістами "Схем".
За словами Мецгера, таке рішення є добровільним. У такий спосіб посадовець дав оцінку своїм діям.
Важливо Мецгеру обрали запобіжний захід
Мецгер хоче відновити довіру до банку
Коментуючи своє звільнення, Євген Мецгер, який 4 жовтня напав на журналістів "Схем", перелічив свої досягнення на посаді голови "Укрексімбанку". За словами посадовця, що за його головування банк став міцнішим, а прибутки зросли. Мецгер заявив, що за 2021 рік прибуток "Укрексімбанку" складає 1,75 мільярда.
Заява на звільнення / Фото з фейсбука Євгена Мецгера
Крім того, посадовець зазначив, що працював у банку 15 років, а з 2020 року очолив його.
Євген Мецгер запевнив, що він розуміє, що його виправдань слухати ніхто не буде, однак звинувачення в сторону банку його дивують.
Зрозуміло, що ці пояснення зараз вже не будуть слухати, але банк дійсно працює успішно, цілком законно та згідно із затвердженими пріоритетами. І саме тому для мене було настільки неочікувано – почути звинувачення, які пролунали на адресу банку,
– заявив Мецгер.
Посадовець переконаний, що всі операції, які здійснює банк – законні, а тому звинувачення є беззмістовними.
Напад на журналістів "Схем": головне
- Під час інтерв'ю з Євгеном Мецгером, на журналістів "Схем" напали прямо в кабінеті посадовця.
- Причиною стало питання журналіста Кирила Овсяного про кредит бізнесмену з окупованих територій, яке не сподобалося Мецгеру.
- Охорона банку забрала в оператора камери та намагалася видалити відео, однак його згодом відновили.
- Голові правління "Укрексімбанку" оголосили 2 підозри – перешкоджання журналістській діяльності та незаконне утримання людей.