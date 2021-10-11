У Голосіївському суді Києва 11 жовтня відстороненому директору Укрексімбанку Євгену Мецгеру обрали запобіжний захід. Його відправили під нічний домашній арешт.

Раніше такий самий запобіжний захід обрали і для іншого фігуранта справи. Керівник пресслужби банку Володимир Пікалов теж перебуватиме під домашнім арештом.

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У чому підозрюють Мецгера

Банкіру та ще одній службовій особі з "Укрексімбанку" 7 жовтня вручили підозри щодо перешкоджання роботи журналістів. Крім того, Мецгеру інкримінують незаконне утримання людей.

Додамо, за перешкоджання журналістській діяльності Мецгеру можуть призначити штраф від 3 400 до 8 500 гривень або 5 років обмеження волі.



Мецгеру обрали запобіжний захід / Фото "Сьогодні"

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