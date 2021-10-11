Мецгеру обрали запобіжний захід
Джерело:"Сьогодні"
У Голосіївському суді Києва 11 жовтня відстороненому директору Укрексімбанку Євгену Мецгеру обрали запобіжний захід. Його відправили під нічний домашній арешт.
Раніше такий самий запобіжний захід обрали і для іншого фігуранта справи. Керівник пресслужби банку Володимир Пікалов теж перебуватиме під домашнім арештом.
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У чому підозрюють Мецгера
Банкіру та ще одній службовій особі з "Укрексімбанку" 7 жовтня вручили підозри щодо перешкоджання роботи журналістів. Крім того, Мецгеру інкримінують незаконне утримання людей.
Додамо, за перешкоджання журналістській діяльності Мецгеру можуть призначити штраф від 3 400 до 8 500 гривень або 5 років обмеження волі.
Мецгеру обрали запобіжний захід / Фото "Сьогодні"
Конфлікт Мецгера з журналістами "Схем": що відомо
- Під час інтерв'ю з головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером, 4 жовтня, на журналістів "Схем" напали в кабінеті посадовця.
- Банкіру не сподобалось питання про кредит на 60 мільйонів "Сергію Брюховецькому, вихідцю з Донецька. За інформацією журналістів, його підозрювали у фінансуванні тероризму.
- У знімальної групи забрали камеру та видалили записи інтерв'ю. Однак журналістам вдалось їх відновити.