Метушня в оточенні Путіна: хто може стояти за фільмом Навального про палац президента Росії

Упродовж останніх пів року в оточенні президента Росії Володимира Путіна йде певна метушня. Пов'язують її з прийдешніми виборами в Держдуму і взагалі з форматом подальшої еволюції російської системи влади.

Джерело: "Обозреватель"

Про це у коментарі ресурсу заявив колишній депутат Держдуми та чинний російський опозиціонер Ілля Пономарьов. Так він коментував скандал навколо палацу Путіна.

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Деталі заяви Пономарьова

За його словами, уся ця метушня йде проти однієї конкретної групи, пов'язаної з прізвищами Ковальчуків і Шамалова. Це найближчі друзі Путіна.

"Думаю, що цей ролик, ця інформація, злита про нього, – одна з ланок ланцюга цієї боротьби", – підкреслив політик.

Він припускає, що комусь у оточенні Путіна стало цікавим, щоб ця інформація розійшлася більш широко. Та щоб ці кадри, ці фотографії передали Олексію Навальному для того, щоб він їх опублікував.

"Раніше неодноразово російські активісти, мої безпосередні соратники й колеги намагалися туди проникнути, просто підійти близько. Кілька людей за це отримали реальні тюремні строки", – каже Пономарьов.

Щодо того, кому може бути зацікавленим у витоки про палац Путіна, опозиціонер назвав Ігоря Сечіна. Він переконує, що Навальний традиційно взаємодіє з його групою. Власне завдяки такій співпраці вийшла ціла низка роликів, зокрема "Він вам – не Дімон" (про колишнього президента та прем'єра Медведєва) та "Чайка" (про ексгенпрокурора Юрія Чайку).

"Я не думаю, що за Навальним хтось стоїть, але – я впевнений, що Навальний взаємодіє з тими чи іншими вежами Кремля. Зокрема, з тієї вежею, що представлена Ігорем Сечіним. Це не означає, що він є їхнім агентом. Це означає, що є інформаційна взаємодія. Можливо, двостороння", – констатував Пономарьов.

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