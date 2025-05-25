У межах обміну полоненими додому повертаються 70 оборонців Маріуполя, – ГУР

Масштабний обмін полоненими з Росією завершено – 25 травня додому повернулися ще 303 захисники України. Зокрема, з полону звільнили 70 оборонців Маріуполя.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління розвідки МО України.

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Обмін полоненими "1000" на "1000" завершено

У неділю вдень президент України повідомив, що третю частину масштабного обміну полоненими з Росією завершено – ще 303 захисники повернулися додому.

Цього разу серед звільнених воїнів: представники Збройних Сил України, зокрема Військово-морських сил, Повітряних Сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та Державної спеціальної служби транспорту.

Додому повертаються 70 оборонців Маріуполя,

– зазначили в ГУР.

Там нагадали, що триденний обмін “1000 на 1000” став шостим обміном цього року та 65 від початку повномасштабного вторгнення.