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      МХП сплатив до бюджетів різних рівнів понад 3 мільярди гривень

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      Холдинг МХП
      Холдинг МХП / ukranews.com

      Агроіндустріальний холдинг МХП, який дотримується у своїй діяльності принципів прозорості та соціальної відповідальності, за підсумками 2018 року майже на половину збільшив відрахування до бюджетів різних рівнів податків і зборів завдяки підвищенню ефективності.

      Також відрахування зросли і внаслідок розширення масштабів виробничої діяльності та збільшенню обсягів продажів на внутрішньому і зовнішньому ринках.

      Найбільший обсяг податкових надходжень до місцевих бюджетів у регіонах присутності холдингу забезпечив податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). Платежі холдингу з ПДФО склали 1,12 млрд грн. Це на 34% більше, ніж за 2017 рік.

      "МХП – один з найбільших платників податків національного масштабу. З огляду на децентралізацію місцевих фінансів підприємства та підрозділи МХП у регіонах і невеликих населених пунктах є також бюджетоутворюючими великими роботодавцями. Сплачені підприємствами холдингу податки залишаються на місцях і сприяють активному розвитку громад, формують фундамент їхньої фінансової незалежності: місцева влада отримує реальний фінансовий ресурс на активний розвиток інфраструктури. Крім сплати податків, підприємства МХП здійснюють соціальні інвестиції в розвиток територій присутності. Так, у 2018 році МХП спрямував понад 200 млн грн у соціальні та медичні проекти, в розвиток інфраструктури сіл, підтримку локального підприємництва, а також реконструкцію і будівництво місцевих доріг", зазначили в компанії.

      Як один з найбільших операторів власного земельного банку в Україні, МХП на 57% збільшив обсяг оплати за землю, перерахувавши до місцевих бюджетів близько 40 млн грн.

      У 2018 році помітно підвищилася роль МХП у фінансуванні системи пенсійного забезпечення та соціальної підтримки українських пенсіонерів. Суми відрахувань єдиного соціального внеску холдингу в Пенсійний фонд України збільшились на 38% і склали близько 854 млн грн.

      Внесок співробітників холдингу в обороноздатність України становив майже 100 мільйонів гривень. З них відрахування військового збору торік склали близько 95 млн грн, що більш ніж на 34% перевищує показник 2017 року. Додатково понад 4 млн грн МХП спрямував на програми підтримки членів сімей воїнів і ветеранів АТО в рамках проектів корпоративної соціальної відповідальності.

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      Теги: Бізнес Податки Інвестиції Фінанси
      Джерело: 24 Канал
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