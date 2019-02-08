МХП сплатив до бюджетів різних рівнів понад 3 мільярди гривень

Агроіндустріальний холдинг МХП, який дотримується у своїй діяльності принципів прозорості та соціальної відповідальності, за підсумками 2018 року майже на половину збільшив відрахування до бюджетів різних рівнів податків і зборів завдяки підвищенню ефективності.

Також відрахування зросли і внаслідок розширення масштабів виробничої діяльності та збільшенню обсягів продажів на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Найбільший обсяг податкових надходжень до місцевих бюджетів у регіонах присутності холдингу забезпечив податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). Платежі холдингу з ПДФО склали 1,12 млрд грн. Це на 34% більше, ніж за 2017 рік.

"МХП – один з найбільших платників податків національного масштабу. З огляду на децентралізацію місцевих фінансів підприємства та підрозділи МХП у регіонах і невеликих населених пунктах є також бюджетоутворюючими великими роботодавцями. Сплачені підприємствами холдингу податки залишаються на місцях і сприяють активному розвитку громад, формують фундамент їхньої фінансової незалежності: місцева влада отримує реальний фінансовий ресурс на активний розвиток інфраструктури. Крім сплати податків, підприємства МХП здійснюють соціальні інвестиції в розвиток територій присутності. Так, у 2018 році МХП спрямував понад 200 млн грн у соціальні та медичні проекти, в розвиток інфраструктури сіл, підтримку локального підприємництва, а також реконструкцію і будівництво місцевих доріг", – зазначили в компанії.

Як один з найбільших операторів власного земельного банку в Україні, МХП на 57% збільшив обсяг оплати за землю, перерахувавши до місцевих бюджетів близько 40 млн грн.

У 2018 році помітно підвищилася роль МХП у фінансуванні системи пенсійного забезпечення та соціальної підтримки українських пенсіонерів. Суми відрахувань єдиного соціального внеску холдингу в Пенсійний фонд України збільшились на 38% і склали близько 854 млн грн.

Внесок співробітників холдингу в обороноздатність України становив майже 100 мільйонів гривень. З них відрахування військового збору торік склали близько 95 млн грн, що більш ніж на 34% перевищує показник 2017 року. Додатково понад 4 млн грн МХП спрямував на програми підтримки членів сімей воїнів і ветеранів АТО в рамках проектів корпоративної соціальної відповідальності.