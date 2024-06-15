"Навіть не одягаємо парашути": пілот ЗСУ сказав, чому неможливо катапультуватися з Мі-8 та Мі-24

Низка експертів кажуть, що катапультування з російських вертольотів Ка-52 дуже ризиковане. Спочатку машина скидає гвинти, далі відпадає ліхтар кабіни і лише потім відбувається саме катапультування екіпажу.

Водночас з гелікоптерами Мі-8 та Мі-24 дещо інша ситуація – з них взагалі неможливо катапультуватися. Військовий льотчик 1-го класу, підполковник ЗСУ Євген Соловйов в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу пояснив, у чому причина.

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Чому з Мі-8 та Мі-24 неможливо катапультуватися

Євген Соловйов розповів, що Мі-8 – це десантно-транспортний вертоліт. До повномасштабного вторгнення під час більшої частини усіх польотів на борту перебував або десант, або пасажири, або вантаж, який також супроводжували люди.

У цих умовах ми навіть не одягаємо парашути. Якщо на борту є пасажири, я не зможу просто катапультуватися з вертольота і сказати усім "до побачення",

– зауважив військовий пілот 1-го класу.

Під час виконання завдань із вогневого ураження українські льотчики виконують польоти дуже низько. Навіть якщо буде спроба катапультування, то воно просто буде невдалим.

Тому у нашому випадку при виконанні польотів на Мі-8 чи Мі-24 єдиним способом закінчення польоту є посадка – вимушена, аварійна чи запланована,

– наголосив підполковник ЗСУ.

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