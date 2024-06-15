"Навіть не одягаємо парашути": пілот ЗСУ сказав, чому неможливо катапультуватися з Мі-8 та Мі-24
Низка експертів кажуть, що катапультування з російських вертольотів Ка-52 дуже ризиковане. Спочатку машина скидає гвинти, далі відпадає ліхтар кабіни і лише потім відбувається саме катапультування екіпажу.
Водночас з гелікоптерами Мі-8 та Мі-24 дещо інша ситуація – з них взагалі неможливо катапультуватися. Військовий льотчик 1-го класу, підполковник ЗСУ Євген Соловйов в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу пояснив, у чому причина.
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Чому з Мі-8 та Мі-24 неможливо катапультуватися
Євген Соловйов розповів, що Мі-8 – це десантно-транспортний вертоліт. До повномасштабного вторгнення під час більшої частини усіх польотів на борту перебував або десант, або пасажири, або вантаж, який також супроводжували люди.
У цих умовах ми навіть не одягаємо парашути. Якщо на борту є пасажири, я не зможу просто катапультуватися з вертольота і сказати усім "до побачення",
– зауважив військовий пілот 1-го класу.
Під час виконання завдань із вогневого ураження українські льотчики виконують польоти дуже низько. Навіть якщо буде спроба катапультування, то воно просто буде невдалим.
Тому у нашому випадку при виконанні польотів на Мі-8 чи Мі-24 єдиним способом закінчення польоту є посадка – вимушена, аварійна чи запланована,
– наголосив підполковник ЗСУ.
Яку авіацію отримає Україна
- Міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що Україна вже цього літа має отримати винищувачі F-16. Нідерланди надали нашій державі дозвіл бити по території Росії з цих винищувачів. Там вважають, що це право на самооборону, яке передбачене Статутом ООН. Зазначимо, що F-16 допоможуть підвищити ефективність наявної західної зброї, яка використовувалася з літаків радянського зразка.
- Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон оголосив про передачу модернізованої версії винищувачів Mirage 2000-5. Також запропонував навчити пілотів. Зробити це планують до кінця 2024 року. Програма підготовки розрахована на 5 – 6 місяців. Відповідно у 2025 році Україна може отримати французькі літаки.
- У кінці травня Швеція оголосила, що Україна отримає два літаки ASC 890 дальнього радіолокаційного виявлення. Вони допоможуть виявляти об'єкти на відстані 350 – 500 кілометрів. Такі літаки суттєво посилять можливості України та дозволять раніше виявляти російські ракети, літаки та безпілотники.