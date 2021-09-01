Ми бачили багато героїв, – дипломат США про українців, які евакуювали людей з Афганістану

Ситуація в Афганістані забрала чимало енергії та зусиль не лише у США, але й в інших країн. Допомогу України в евакуації людей з окупованої терористами країни високо оцінили на міжнародній арені.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив радник з питань преси, освіти та культури посольства США в Україні Волтер Браунолер. Він зазначив, що Україна показала позитивний приклад співпраці зі союзниками для досягнення спільних цілей.

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"За останні кілька тижнів ми бачили багато героїв, які евакуювали не лише українців, але й афганців, інших партнерів з Кабулу та інших міст", – наголосив Браунолер.

Представник США подякував українцям

Американський дипломат публічно подякував громадянам України за евакуацію з "гарячої точки". Він підкреслив, що сміливі українці прибули в екстремальні умови та врятували людей, і держава повинна ними пишатися.

"Я хотів би подякувати українським військовим, народу, Офісу Президента за допомогу в Афганістані", – сказав Браунолер.

31 серпня 2021 року був останній день американської військової операції в Афганістані. Збройний конфлікт США проти "Талібану" тривав 20 років та був відповіддю на терористичні акти 11 вересня 2001 року.

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