Ми бачили багато героїв, – дипломат США про українців, які евакуювали людей з Афганістану
Джерело:24 канал
Ситуація в Афганістані забрала чимало енергії та зусиль не лише у США, але й в інших країн. Допомогу України в евакуації людей з окупованої терористами країни високо оцінили на міжнародній арені.
Таку думку в ефірі 24 каналу висловив радник з питань преси, освіти та культури посольства США в Україні Волтер Браунолер. Він зазначив, що Україна показала позитивний приклад співпраці зі союзниками для досягнення спільних цілей.
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"За останні кілька тижнів ми бачили багато героїв, які евакуювали не лише українців, але й афганців, інших партнерів з Кабулу та інших міст", – наголосив Браунолер.
Представник США подякував українцям
Американський дипломат публічно подякував громадянам України за евакуацію з "гарячої точки". Він підкреслив, що сміливі українці прибули в екстремальні умови та врятували людей, і держава повинна ними пишатися.
"Я хотів би подякувати українським військовим, народу, Офісу Президента за допомогу в Афганістані", – сказав Браунолер.Зверніть увагу! 31 серпня 2021 року був останній день американської військової операції в Афганістані. Збройний конфлікт США проти "Талібану" тривав 20 років та був відповіддю на терористичні акти 11 вересня 2001 року.
Дипломат США подякував Україні за евакуацію людей з Афганістану: дивіться відео
Ситуація в Афганістані: останні новини
- Бойовики руху "Талібан" захопили Кабул ще 15 серпня та отримали контроль майже над усією територією Афганістану. Росія, США, Китай і Пакистан планують зустріч у афганській столиці.
- Британська розвідка впродовж 2 останніх тижнів серпня спілкувалася з талібами. Від представників руху вимагали гарантувати, що Афганістан не стане майданчиком для терористів, які здійснюватимуть атаки на західні країни.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не всіх українців встигли вивезти з окупованої країни. Станом на 31 серпня близько 200 громадян попросили про евакуацію з Афганістану.