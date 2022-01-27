Ми бачили письмову відповідь США до того, як вона була передана Росії,– Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна ознайомилась з відповіддю США щодо так званих "гарантій безпеки". Українська сторона бачила документ до того, як він був переданий Росії.

Про це український міністр розповів у соцмережі. Він наголосив, що Україна до відповіді США жодних заперечень чи зауважень не має.

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Без України немає рішень щодо України, – Кулеба

Важливо, що США залишаються в тісних контактах з Україною до і після всіх контактів з Росією. Без України немає рішень щодо України. Золоте правило,

– написав Кулеба.

Зазначимо, що США надіслали Росії письмову відповідь щодо "гарантій безпеки" 26 січня. Їх привіз посол США в Росії Джон Салліван. У Вашингтоні вирішили не оприлюднювати текст документа. Такого самого рішення чекають і від Москви.

У Росії невдоволені відповіддю Вашингтона

У Москві тим, як відреагували на вимоги росіян у Сполучених Штатах, не задоволені. Кремль обіцяє надати офіційну відповідь вже протягом кількох днів, перед цим Росія хоче проконсультуватись з союзниками, зокрема, з Китаєм.

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Головне про відповідь США на "гарантії безпеки" Росії:

Вимоги розглянути так звані "гарантії безпеки" МЗС Росії висунуло у грудні 2021 року.

Щодо цих "ультиматумів" щодо нерозширення НАТО, проводили консультації з США та Північноатлантичним альянсом.

26 січня США передали офіційну відповідь Росії через посла Джона Саллівана.

Текст відповіді не розголошують, проте за словами держсекретаря Ентоні Блінкена, там є занепокоєння щодо дій Росії та пропозиції США щодо налагодження відносин.

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