Ми бачимо вас навіть у пітьмі, – у Міноборони показали потужне відео ліквідації ворога
17 листопада 2022 , 22:25Читать новость на русском
Джерело:Міноборони
Українські захисники не раз доводили, що для них немає неможливого. Вони нищать російських окупантів із будь-яких відстаней та за надважких умов.
У Міноборони показали нове потужне відео, яке доводить, що наші воїни найкращі. Вони бачать росія у цілковитій темряві.
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Ми вас бачимо, росіяни. Навіть у темряві. Ви не знатимете спокою, поки не покинете Україну,
– заявили у Міноборони.
Втрати ворога колосальні
- Станом на 17 листопада українські захисники знищили уже 83 110 російських окупантів. Лише упродовж минулої доби ліквідовано 400 росіян.
- Раніше у ССО показали відео, як снайпер знищив 5 цілей за 5 хвилин. Під час роботи за один постріл вдалося вразити одразу двох ворогів.
- Українські захисники потужно витісняють ворогів із нашої землі та наближають нашу перемогу.
- У вересні українські військові звільнили більшу частину Харківщини, а нещодавно деокупували правобережжя Херсонщини. Значних успіхів наразі досягли наші військові й на Луганщині.
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