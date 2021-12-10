Ми багато воювали, – експосол США про те, чому американське військо не піде проти Росії
Джерело:24 канал
Із огляду на ситуацію зі стягуванням російських військ до кордонів України, у багатьох є очікування, що армія США допоможе залагодити цей конфлікт. Однак, американці не збираються воювати з Росією.
Таку думку озвучив експосол США в Росії Майкл Макфол в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі. За його словами, не варто очікувати, що американські солдати врятують Україну.
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"Ми вже багато воювали, українці повинні це розуміти. Американці втомились від війни", – заявив Макфол.
Інші можливості для захисту
На думку американського дипломата, хоч армію США в Україну не планують скеровувати, західні партнери мають інші методи. Експосол запевнив, що президент Джо Байден і його команда уважно займатимуться цим питанням.
Америка не підтримуватиме третю війну. Особливо, проти Росії. Просто ні,
– підкреслив Макфол.
Він пояснив це тим, що громадяни США втомилися від постійних війн. Зокрема від війни в Афганістані, яка тривала 20 років, і війни в Іраку, яка триває майже стільки ж.
Макфол додав, що політична війна проти Росії все ж буде. Її вестимуть як демократична, так і республіканська партії США.
Майкл Макфол в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео
Дії партнерів України в контексті російської агресії: коротко
- У Кремлі визнали, що вступ України в НАТО був би для них "найгіршим сценарієм", однак Байден запевнив Володимира Зеленського, що відмовив Володимиру Путіну в цьому питанні.
- Водночас в німецькому Бундестазі скликали екстрені парламентські слухання, де головною темою стали російські війська біля кордонів України.
- Готовність допомагати Україні висловили також представники Великої Британії, які продовжать використовувати всі економічні та дипломатичні інструменти для стримування російської агресії.