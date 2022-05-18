Ми будемо атакувати, а вони – захищатись, – Арестович заявив про серйозні зміни на фронті

Росіяни на Луганщині, найімовірніше, не виконають ані військових, ані політичних завдань, які перед ними поставили. Окупантам не вдасться вийти на кордони області, їм доведеться захищатись.

Збройні Сили України зможуть або завдавати ворогу ураженнями авіацією, артилерією, або перейдуть у контрнаступ на окремих ділянках. Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович.

Зверніть увагу Луганщина без світла – знеструмлена остання велика підстанція

"Це вже ми будемо атакувати, а вони – захищатись. До цього чекати не так довго", – сказав радник голови ОП.

Тривають зустрічні бої

У Луганській області росіян відкинули на кілька напрямків. Олексій Арестович пояснив, що війна наразі перебуває у такій фазі, що за одну добу можуть бути декілька повідомлень на кшталт "ворог захопив деякі населені пункти" і "ми відкинули ворога з декількох населених пунктів":

з одного боку, окупанти "піддавлюють" Луганщину і роблять дуже небезпечний рух на північ і на захід від Попасної;

з іншого – наші війська відкинули росіян від двох населених пунктів, які доволі ключові щодо оборони Сєвєродонецька.

"Це зустрічні бої і звучить неприємно, що вони "захопили, просунулися", але, якщо подивитися загалом – ще тиждень тому і мовитись не могло про те, що українські військові наступають на тому напрямку", – зазначив Олексій Арестович.

Зауважте Росія залучила кілька тисяч кадирівців здебільшого в Маріуполі та Луганщині, – розвідка Британії

Характер війни змінюється, – Арестович

Наразі ЗСУ відбивають, контратакують, і це означає, що змінився загальний хід подій. Радник голови ОП зазначив, що здатність українських сил перейти у контрнаступ означає:

на окремі ділянки прийшли наші резерви;

у нас з'явився наступальний потенціал.

Водночас росіяни свій наступальний потенціал вичерпують. Ворог зазнає величезних втрат і багато солдатів відмовляються йти у бій.

"Там (на Луганщині зокрема – 24 канал) змінюється характер війни не на користь росіян. Звісно, вони ще зберігають потенціал, вводять якісь резерви. Якийсь час вони просуватимуться вперед, але ж і ми будемо контратакувати", – сказав Олексій Арестович.

Читайте також Ворог планував подолати Сіверський Донець, але поповнив склад підводного флоту

Ситуація на Луганщині: останні новини

У Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що Росія залучила кілька тисяч кадирівців у війну здебільшого на територію Маріуполя та на Луганщині. Так званим допоміжним персоналом окупанти намагаються подолати український опір.

Водночас ворог вкотре завдав удару по "Азоту", що у Сєвєродонецьку. В результаті атаки пошкоджено одну з адмінбудівель та прохідну об'єднання.

За даними Генерального штабу ЗСУ, російські окупанти зосередили свої війська у Луганській області і розмістили там аж до 15 вертольотів. Авіацію зафіксували на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках.

Олексій Арестович про ситуацію на Луганщині: дивіться відео