Ми будемо відповідати без жалю і співчуттів, – Кулеба про газовий контракт Угорщини та Росії

Контракт між Угорщиною та Росією про постачання газу в обхід української газотранспортної системи – це удар по Україні. Про це у телеефірі 27 вересня говорив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, Україна буде відповідати на цей удар. І відкладення засідання міжурядової комісії з питань економічної співпраці з Угорщиною – не останній крок.

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Угорщина завдала удару по Україні

Підписання контракту про постачання газу в обхід української території є ударом по Україні. Глава МЗС Дмитро Кулеба відверто заявив про це у телеефірі 27 вересня.

Угорщина завдала удару по українсько-угорським відносинам, виключивши український газопровід зі схеми постачання газу з Росії. Це удар по Україні,

– сказав міністр.

І Україна відповість "без жалю і співчуттів"

Він нагадав, що Україна вже відклала засідання міжурядової комісії з питань економічного співробітництва з Угорщиною. І цей крок у відповідь не буде останнім.

Ми повинні відповідати належним чином. Не може бути жалю та співчуттів. Будемо робити й інші кроки для захисту наших національних інтересів у цій ситуації,

– наголосив глава МЗС.

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