Ми були близькі, – Епіфаній розповів про відносини з Філаретом

Глава Православної церкви України митрополит Епіфаній розповів, що був близьким із патріархом УПЦ КП Філаретом. Однак тепер вони перебувають у протистоянні, бо Філарет намагається повернути статус Київського патріархату.

Філарет довіряв Епіфанію. За 5 років до Томосу навіть призначив його патріаршим намісником. Ця посада означає, що в разі смерті Філарета саме Епіфаній керував би УПЦ КП до обрання нового патріарха.

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Епіфаній був фігурою компромісу, – експерт

Так, Епіфанія називали другою рукою Філарета.

"Звичайно, ми були близькі", – підтвердив Епіфаній.

Проте релігієзнавець, гостьовий викладач Українського католицького університету Олександр Солдатов вважає, що насправді Епіфаній в ролі намісника був для Філарета фігурою компромісу. Патріарх нібито дивився на Епіфанія як на людину, яка зможе "берегти престол", якщо Філарету доведеться поступово відходити від справ.

Майже як колись Медведєв при Путіні. Але, як ми бачимо, Епіфаній виявився зовсім не Медведєвим,

– пояснив експерт.

Що відомо про конфлікт