Ми допомагаємо Україні, тому відправляємо протиповітряну зброю, – помічниця Держсекретаря США

У США досі не підтримують введення безпольотної зони над Україною. Однак у Штатах нагадують, що постачають державі зброю, яка дозволить збивати російські літаки.

Закриття неба означатиме, що сили США або інших країн НАТО збиватимуть російські літаки, розповіла 24 каналу помічниця Держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід.

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Це невідворотно призведе до війни США або НАТО з Росією. Ось чому ми не підтримуємо введення безпольотної зони,

– пояснює Донфрід.

США дають Україні зброю

За словами чиновниці, США глибоко віддані тому, щоб допомогти Україні захистити себе. Тому Штати постачають зброю, яка дозволить збивати російські літаки: зенітно-ракетні комплекси, системи протиповітряної оборони тощо.

"І скажу вам, українські сили дуже активно використовують ці системи у війні з Росією!" – підсумувала Донфрід.

Дивіться інтерв'ю з помічницею Держсекретаря США Карен Донфрід: