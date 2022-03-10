Ми готові до дипломатії, але захищатимемо людей від агресії Росії, – Кулеба

Дмитро Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ Росії. Після цього очільник українського МЗС сказав, що Україна готова до дипломатії, але не забуватиме про агресію Кремля.

Також Кулеба запевнив, що Україна продовжуватиме захищати людей від російської агресії. За його словами, українська держава не здалася і не робитиме це у майбутньому.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

Кулеба: Поки дипломатичних рішень немає

"Україна не здалася, не здається і не здасться", – відзначив український міністр. Він наголосив, що держава "готова до дипломатії" у розв'язанні війни. Проте, як розповів Кулеба, поки відсутні важливі дипломатичні рішення.

Ми шукаємо дипломатичні рішення, але поки їх немає, ми будемо самовіддано, жертвуючи собою, захищати нашу землю та людей від російської агресії,

– підкреслив глава МЗС України.

Зауважимо, що зустріч Дмитра Кулеби із Сергієм Лавровим відбулась в Анталії, що розташована у Туреччині. Запрошення надіслав турецький колега Мевлют Чавушоглу. Підсумком переговорів міністрів стало те, що рішення про припинення вогню не досягнуте.



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Цікаво – як Кулеба прибув у Туреччину на перемовини: дивіться відео