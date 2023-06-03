Ми готові до контрнаступу, – Зеленський
Джерело:WSJ
Володимир Зеленський заявив, що Україна вже готова розпочати довгоочікуваний контрнаступ. Водночас президент зазначив, що це може зайняти деякий час та обійдеться високою ціною.
Про це український лідер сказав в інтерв'ю. Також він наголосив, Україна твердо вірить, що все вийде.
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"Ми не можемо чекати місяцями"
Ми твердо віримо, що нам це (деокупація територій – 24 Канал) вдасться,
— наголосив Зеленський.
Також додав, що наразі не знає, скільки саме часу займе контрнаступ. Зауважив, що все може піти абсолютно різними шляхами. Однак, наша держава збирається зробити це й ми вже готові.
В інтерв'ю Президент України закликав Китай спробувати стримати Росію і сказав, що нашій державі терміново потрібні додаткові системи протиракетної оборони Patriot для захисту громадян від повітряних бомбардувань та військ на передовій.
Глава держави зазначив, відсутність захисту від ворожої авіації означає, що в контрнаступі може "загинути велика кількість солдатів". Нашій країні потрібно більше західного озброєння. Втім, наші воїни вже готові рухатися вперед.
Ми хотіли б мати певні речі, але ми не можемо чекати місяцями,
– підкреслив президент.
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Росіяни панікують не на жарт
- В ISW проаналізували дії окупантів. Зазначили, що концентрація Росії на незначних боях підкреслює нервозність щодо контрнаступу ЗСУ.
- На тимчасово окупованих територіях російські загарбники терміново зводять дедалі більше оборонних та фортифікаційних споруд, про які раніше не замислювалися. Це в ефірі 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, тактичний медик Єгор Фірсов.
Військовий зазначив: "Ми за ними спостерігаємо з безпілотників, часто бачимо з лопатами, насипаємо туди, щоб зірвати їхні плани, але на деяких ділянках вони навіть почали заливати другу лінію оборони бетоном".
- Зауважимо, що після нещодавнього візиту до Києва сенатор США Ліндсі Грем заявив, що росіян чекає неприємний сюрприз, коли розпочнеться контрнаступ ЗСУ. Додав, що найближчим часом окупанти побачать досить-таки дивовижну демонстрацію сили з боку українців.