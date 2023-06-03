Ми готові до контрнаступу, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Україна вже готова розпочати довгоочікуваний контрнаступ. Водночас президент зазначив, що це може зайняти деякий час та обійдеться високою ціною.

Про це український лідер сказав в інтерв'ю. Також він наголосив, Україна твердо вірить, що все вийде.

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"Ми не можемо чекати місяцями"

Ми твердо віримо, що нам це (деокупація територій – 24 Канал) вдасться,

— наголосив Зеленський.

Також додав, що наразі не знає, скільки саме часу займе контрнаступ. Зауважив, що все може піти абсолютно різними шляхами. Однак, наша держава збирається зробити це й ми вже готові.

В інтерв'ю Президент України закликав Китай спробувати стримати Росію і сказав, що нашій державі терміново потрібні додаткові системи протиракетної оборони Patriot для захисту громадян від повітряних бомбардувань та військ на передовій.

Глава держави зазначив, відсутність захисту від ворожої авіації означає, що в контрнаступі може "загинути велика кількість солдатів". Нашій країні потрібно більше західного озброєння. Втім, наші воїни вже готові рухатися вперед.

Ми хотіли б мати певні речі, але ми не можемо чекати місяцями,

– підкреслив президент.

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