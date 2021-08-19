Ми готові до різних кроків Росії та Білорусі, – Зеленський про військові навчання сусідів

Українська армія має програму розвитку, яка складається з 3 етапів. Її вже реалізовують, тому військові здатні захищати кожен регіон та місто, зокрема зі сторони Росії та Білорусі.

В інтерв'ю кримським журналістам перед запуском Кримської платформи Володимир Зеленський заявив, що Україна не забуває про інтереси Росії та готова протидіяти.

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Армія готова до різних кроків зі сторони Росії

Спілкувався президент з журналістами на острові Зміїний одразу після проведення там військово-морських навчань. Він наголосив, що острів – українська земля, яку армія готова захищати з усією наявною потужністю.

У нас є програма розвитку армії, яка складається з 2 етапів. Ми їх активно проходимо і вже видно, що ми здатні захищати кожен регіон, аеропорт, місто й острів Зміїний,

– зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна усвідомлює, які задуми є у спільних російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021". Тому військові готові до різних кроків зі сторони цих держав.

Навчання "Захід-2021": що відомо

Стратегічне навчання пройде на полігонах Росії та Білорусі з 10 по 16 вересня.

Його тема: "Застосування угруповань військ в інтересах забезпечення військової безпеки союзної держави".

Експерти розглядають цей захід як один з основних на шляху поглинання самостійності Білорусі Росією і бачать у них небезпеку для України.

Острів Зміїний тимчасово є найпівденнішою частиною України, до якої держава має доступ.