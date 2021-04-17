Ми готові на кроки, – у Польщі відреагували на видворення їх дипломатів з Росії

У Варшаві відреагували на те, що Москва планує вислати їх дипломатів з Росії. У польському МЗС заявили, що готові на кроки у відповідь.

Що заявили у Польщі

Варшава очікує від Росії на офіційну інформацію з приводу оголошеного рішення. Про це сказав заступник польського міністра закордонних справ Шимон Шинковський вел Сеньк.

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Він пояснив, що інформація на сайті МЗС Росії не є дипломатичною формулою надання інформації. Офіційну ноту міністру закордонних справ Польщі або ж консулу не надсилали.

Ми готові на кроки у відповідь Росії і зробимо це після отримання деталей,

– сказав заступник глави МЗС.

Він додав, що у четвер, 15 квітня, російському послу у Варшаві вручили дипломатичну ноту. У ній мовилося про те, що троє співробітників російського посольства були визнані персонами нон грата.

Що відомо про видворення російських дипломатів