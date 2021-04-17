Ми готові на кроки, – у Польщі відреагували на видворення їх дипломатів з Росії

У Варшаві відреагували на те, що Москва планує вислати їх дипломатів з Росії. У польському МЗС заявили, що готові на кроки у відповідь.
Джерело:TVP INFO
Що заявили у Польщі
Варшава очікує від Росії на офіційну інформацію з приводу оголошеного рішення. Про це сказав заступник польського міністра закордонних справ Шимон Шинковський вел Сеньк.
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Він пояснив, що інформація на сайті МЗС Росії не є дипломатичною формулою надання інформації. Офіційну ноту міністру закордонних справ Польщі або ж консулу не надсилали.
Ми готові на кроки у відповідь Росії і зробимо це після отримання деталей,
– сказав заступник глави МЗС.
Він додав, що у четвер, 15 квітня, російському послу у Варшаві вручили дипломатичну ноту. У ній мовилося про те, що троє співробітників російського посольства були визнані персонами нон грата.
Що відомо про видворення російських дипломатів
- 15 січня президент США Джо Байден підписав указ про введення санкцій проти Росії. Згідно з документом, 10 російських дипломатів вислали зі Штатів у Москву.
- У відповідь Росія порадила американському послу та 10 дипломатам повернутися додому "для консультацій".
- Згодом Кремль підписав заборону в'їзду для 6 американських чиновників. У списку опинилися генпрокурор США, радниця президента, директор ФБР та інші.
- Слідом за США Польща також вирішила вислати 3 російських дипломатів. У Москві це назвали "підспівуванням" американській Адміністрації та заявили, що у відповідь вишлють 6 поляків.