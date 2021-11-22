Ми готові, – Резніков про оборону України в разі наступу Росії

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна готова до можливого повномасштабного наступу Росії. Однак потрібно ще додатково розвивати напрямки боротьби на воді та у повітрі.

В Україні буде національний спротив

Серед засобів протистояння Росії Олексій Резніков відзначив закон про Національний спротив. Він почне діяти з 1 січня 2022 року.

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За словами міністра оборони, в Україні є понад 200 тисяч резервістів-добровольців у Територіальній обороні, яка буде додатковим видом Збройних Сил. У разі необхідності розгортання батальйоні відбуватиметься відповідно до закону, який буде діяти з наступного року.

Ми будемо використовувати резерви та озброєння. Є відповідний командувач ще одного виду Збройних Сил – Територіальної оборони. Тому ми готові,

– заявив Резніков.

Міністр оборони заявив, що Україні потрібно перейти на 3-річне стратегічне планування оборонного замовлення, що є частиною стандартів НАТО. Також критично потребують розвитку в сфері захисту водного та повітряного простору.

Однак з Великою Британією уже підписана угода, у межах якої передбачені 4 контракти щодо ракетної програми, кораблів та військово-морських баз. У питаннях протиповітряної оборони Україні, за словами Резнікова, допоможуть міжнародні експерти, щоб оцінити, що саме потрібно розвивати. Це є критичним пріоритетом для України.

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