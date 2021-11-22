Ми готові, – Резніков про оборону України в разі наступу Росії
Джерело:"Свобода слова на ICTV"
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна готова до можливого повномасштабного наступу Росії. Однак потрібно ще додатково розвивати напрямки боротьби на воді та у повітрі.
В Україні буде національний спротив
Серед засобів протистояння Росії Олексій Резніков відзначив закон про Національний спротив. Він почне діяти з 1 січня 2022 року.
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За словами міністра оборони, в Україні є понад 200 тисяч резервістів-добровольців у Територіальній обороні, яка буде додатковим видом Збройних Сил. У разі необхідності розгортання батальйоні відбуватиметься відповідно до закону, який буде діяти з наступного року.
Ми будемо використовувати резерви та озброєння. Є відповідний командувач ще одного виду Збройних Сил – Територіальної оборони. Тому ми готові,
– заявив Резніков.
Міністр оборони заявив, що Україні потрібно перейти на 3-річне стратегічне планування оборонного замовлення, що є частиною стандартів НАТО. Також критично потребують розвитку в сфері захисту водного та повітряного простору.
Однак з Великою Британією уже підписана угода, у межах якої передбачені 4 контракти щодо ракетної програми, кораблів та військово-морських баз. У питаннях протиповітряної оборони Україні, за словами Резнікова, допоможуть міжнародні експерти, щоб оцінити, що саме потрібно розвивати. Це є критичним пріоритетом для України.
Можливість повномасштабного вторгнення Росії
- Керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія готує повномасштабне вторгнення до України. За його словами, Кремль може почати атаку вже на початку наступного року.
- За інформацією американської розвідки, Росія може спробувати затиснути Україну в кільце, почавши наступ зі своєї території, з Білорусі та окупованого Криму.
- За інформацією Міноборони, Росія продовжує нарощувати свої сили біля кордону з Україною та проводить "військові збори" на окупованих територіях Донбасу.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що загроза повномасштабного російського наступу існує щодня.