Ми готуємо відповідь Росії за цей ракетний удар, – Зеленський

Володимир Зеленський 26 серпня звернувся до українців. Президент розповів про наслідки масованої атаки ворога та відкрив завісу щодо майбутніх дій нашої країни.

Так, Україна готує відповідь за масовану атаку окупантів. Окрім цього, Зеленський акцентував на важливості збільшення далекобійних можливостей нашої держави.

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Відповідь за атаку та далекобійність

Володимир Зеленський повідомив, що станом на вечір 26 серпня все ще триває ліквідація наслідків російської атаки. Росія запустила більш ніж 120 ракет різних типів і більш ніж 100 "Шахедів" з Курської, Бєлгородської, інших прикордонних областей Росії, також акваторії Чорного моря, з Криму.

Як вказав президент, цей удар знову повертає до необхідності дати ЗСУ достатньо далекобійної зброї, яка може знищувати терористів саме там, звідки вони завдають ударів.

Це оптимальна антитерористична тактика, на яку має право і яку точно застосував би для свого захисту кожен з наших партнерів, від яких ми очікуємо рішень – очікуємо далекобійності. І фізична присутність наших сил у Курській області, наші активні дії зі знищення російської загрози на її ж території – це серед іншого спосіб компенсувати дефіцит далекобійності,

– вказав Зеленський.

Окрім цього, президент розповів, що почав цей день з окремої тривалої розмови з Головкомом Сирським:.

"І щодо відбиття цього ракетного удару – детально, і щодо нашої відповіді Росії – ми готуємо, і щодо застосування F-16, і щодо операції в Курській області – продовжуємо наші дії у визначених районах саме так, як Україні потрібно. За цю добу є більше нашого контролю, є й чергове поповнення обмінного фонду", – сказав президент.