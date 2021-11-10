Залучать Нацгвардію та Нацполіцію, – Монастирський про посилення кордону України та Білорусі

Денис Монастирський у середу, 10 листопада, заявив: Україна готується до сценаріїв, подібних на ті, які відбуваються на кордоні Польщі та Білорусі. Вже ухвалили рішення про посилення присутності Державної прикордонної служби на кордоні України та Білорусі.

Глава МВС України Монастирський наголосив, що наразі визначили найбільш можливі для скупчення мігрантів ділянки державного кордону. Окрім того, кордон охоронятимуть сили Нацгвардії та Нацполіції.

Зауважте Жодних військ НАТО на кордоні: Білорусь погрожує Польщі відповіддю "Союзної держави"

Ми готуємося до сценаріїв, подібних зі сценаріями, які відбуваються сьогодні на польсько-білоруському кордоні,

– наголосив політик.

За словами Монастирського, найближчим часом залучать підрозділи територіальної оборони у прикордонних областях. Планують також провести навчання по взаємодії цих підрозділів.

Їхнім завданням є проведення будь-яких можливих сценаріїв, якщо через кордон намагатимуться потрапити незаконні мігранти. Зокрема, з африканських країн. Ці люди прибувають на територію Білорусі та штучно пересуваються до кордону з Польщею.

Монастирський пообіцяв, що реакція українських гвардійців буде жорсткою та коректною.

У Польщі заявили про "державний тероризм"