Ми маємо перекрити кисень пану Путіну, – Малюк про пожежі на НПЗ Росії
Голова СБУ прокоментував удари безпілотників по нафтових заводах у Росії. Малюк пояснив їх важливість.
У день Служби безпеки України її очільник дав велике інтерв'ю. У ньому він, зокрема, розповів про "бавовну" на російських НПЗ.
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Путін змушений затягнути паски
Генерал зазначив, що наразі СБУ вже здійснила низку успішних операцій з ураження нафтопереробних заводів країни-агресорки.
Малюк нагадав, що саме коштом експорту нафтопродуктів Росія поповнює свій бюджет. Це фактично третина бюджету окупантів. І левова частина – йде саме на військові витрати.
Тому СБУ активно працює над мінімізацією цих надходжень й перекриттям кисню пану Путіну, зазначив військовий.
Генерал відмовився розповідати про характеристики безпілотників, якими б'ють по НПЗ. Однак, запевнив, що завдяки їм СБУ вже "мінуснула" на 12 відсотків видобуток і переробку ворожої нафти.
Він нагадав, що з 1 березня Росія офіційно повністю зупинила експорт бензину.
Зазначимо, що СБУ вже здійснила 13 успішних атак на російські НПЗ, які вже на третину скоротили експорт російських нафтопродуктів.
"Бавовна" на заводах Росії: що відомо
- Першим у цьому році приймав у гостях "бавовну" Туапсинський нафтопереробний завод в однойменному курортному місті Туапсе на півдні Росії. Відомо, що внаслідок атаки 25 січня було пошкоджено нафтопереробну установку. НПЗ припинив свою роботу.
- Вночі 31 січня безпілотники "навідалися" до заводу "Невський мазут" у Петербурзі. Раніше палав вугільний термінал "Новатек" у Ленінградській області.
- 3 лютого під ударом опинився завод Лукойл-Волгограднафтепереробка у Волгограді.
- 9 лютого палали Ільський та Афіпський нафтопереробні заводи. Обидва розташовані в Краснодарському краї. Останній – забезпечував паливом окупаційну армію.
- Уночі 12 березня дрони вдарили по заводу Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез. Пошкоджено установку перегонки нафти. Це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Туди ворог вклав туди понад 100 мільярдів рублів.
- 13 березня "бавовна" сталася у Рязані. Там на НПЗ загорілася установка блоку теплообмінника. Пізніше стало відомо, що цей найбільший НПЗ Роснафти втратив 70% потужності.
- Того ж дня були уражені Киришинафтаоргсинтез у Ленінградській області та Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області. Останній зупинив роботу.
- Калузький "Перший завод" уразили 15 березня. 16 березня, горіли одразу три заводи – Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський НПЗ.
- А 17 березня БпЛА атакували НПЗ у Слов'янську-на-Кубані в Краснодарському краї.
- Куйбишевський НПЗ у Самарській області призупинив роботу після дронової атаки у ніч на 23 березня. Також 23 березня горів нафтопереробний завод у Саратові.