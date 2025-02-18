Ми не будемо, але їхні – нехай, – Трамп про розміщення європейських миротворців в Україні

Дональд Трамп прокоментував переговори із Росією у Саудівській Аравії. Він зробив цілу низку суперечливих заяв.

Президент США ввечері 18 лютого сказав, що не буде заперечувати, якщо Європа вирішить розмістити миротворців в Україні. Про це пише 24 Канал із посиланням на трансляцію Суспільного.

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"Це було б прекрасно"

Дональд Трамп пояснив, що він "повністю за", якщо в Україні будуть розміщені європейські миротворці після укладання мирної угоди.

Якщо вони хочуть це зробити, це чудово. Я тільки за. Якщо вони хочуть це зробити, я думаю, це було б прекрасно. Я маю на увазі, я знаю, що Франція згадувала про це. Інші згадували про це,

– наголосив він.

Водночас він переконаний, що якщо вдасться укласти мирну угоду, то США не доведеться вводити свої війська.

Ми говоримо про мир зараз, у нас є або припинення вогню, або сам мир, і ми хочемо зробити і те, і інше, почати з припинення вогню,

– пояснив Трамп.

Делегація США та Росії зустрілась в Ер-Ріяді 18 лютого та провела певні переговори. Там обговорили питання врегулювання ситуації в Україні. У цей час Володимир Зеленський провів зустріч із Реджепом Ердоганом у Анкарі.