Ми не будемо жертвувати ні своїм суверенітетом, ні людьми, ні територіями, – Арахамія

Давид Арахамія заявив, що Україні потрібні реальні гарантії безпеки вже сьогодні. За словами нардепа, це мета нашої держави.

Глава фракції "Слуга народу" наголосив, що, досягаючи відповідних цілей, "ми не будемо жертвувати ні своїм суверенітетом, ні людьми, ні територіями".

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Про це ми завжди говоримо на всіх раундах переговорів, онлайн і наживо, у Білорусі, і в Туреччині, куди нам вдалося перенести переговорний майданчик,

– зазначив Давид Арахамія.

"Ми не будемо відмовлятися від нашого цивілізаційного вибору, який полягає в тому, що ми хочемо возз'єднатися з нашою європейською родиною, від якої нас силою колись відлучили", – додав народний депутат.

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