Ми не дозволимо дезінформації руйнувати свідомість українців, – Кулеба

Журналісти DW запитали у Дмитра Кулеби про ситуацію зі ЗМІ в Україні. Мовляв, тут начебто не можна підіймати незручні теми з остраху зазнати тиску.

І при цьому злочини проти медійників розслідують погано, а уряд, в якому Кулеба працює, бездіяльний. Глава МЗС відповів, що медіасферу слід розглядати не тільки крізь призму свободи слова – а й крізь призму протистояння дезінформації.

Нагадаємо 7 травня Зеленський затвердив положення про Центр протидії дезінформації

Дмитро Кулеба переконаний, що "проблему ЗМІ треба розглядати з двох сторін".

Про свободу слова в Україні

Перша – це проблема дезінформації, "яка проникає в країну і поширюється серед її громадян". Цією проблемою, безумовно, повинен займатися й уряд – аби гарантувати безпеку держави.

З іншого боку, ми зобов'язані гарантувати свободу слова (і ми повністю віддані їй) і, звичайно, гарантувати безпеку журналістів,

– запевнив глава МЗС,

І додав: "Я не знаю жодних нещодавніх випадків, коли співробітник уряду, або якийсь його представник, або хто-небудь, пов'язаний з урядом, був би викритий у придушенні свободи слова".

Про боротьбу з дезінформацією

Критика від різних засобів масової інформації у бік президента, парламенту, уряду тощо – "це нормально, адже ми живемо в демократичному суспільстві з безліччю різних думок".

Усе це може і повинно існувати у вільній демократичній країні. Однак ми не дозволимо дезінформації, а саме з російських ЗМІ, руйнувати свідомість наших громадян,

– підсумував Дмитро Кулеба.

До слова, у цьому ж інтерв'ю міністр говорив про загрози на кордоні з Росією, мінські домовленості, а також про стосунки з НАТО і допомогу з боку США.