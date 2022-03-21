Ми не катуємо людей, – Зеленський про ставлення до російських полонених

Володимир Зеленський наголосив, що ми захищаємо свою державу, але з людським обличчям. Натомість дії російських військових – дикі, навіть до своїх же.

Ми показуємо різницю між нами й людьми, які прийшли захоплювати нашу державу. Про це президент розповів журналістам іноземних ЗМІ.

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Наші навіть воюють цивілізовано

Зеленський згадав про відео чеченських бойовиків з їх диким відношенням до полонених українців. Крім того, вони мордують і мирних жителів, оточують міста.

Натомість з нашої сторони все інакше – є людяність, ми не катуємо людей.

Наші навіть воюють цивілізовано. Це дуже важливо,

– підсумував президент.

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